Yeni Akit'ten skandal haber! 'Şimdi soru sorma sırası bizde' diyerek 6 yaşındaki çocuğa tecavüzü akladılar

Gerici Yeni Akit gazetesi, skandal bir habere daha imza attı. Yapılan haberde, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel tarafından 6 yaşındayken 'evlendirilen' H.K.G. için "Düğün fotoğrafında 'tacizcisi' ile niye bu kadar samimi?" ifadeleri yer aldı.

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Yeni Akit'ten skandal haber! 'Şimdi soru sorma sırası bizde' diyerek 6 yaşındaki çocuğa tecavüzü akladılar

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındayken dini nikâhla ‘evlendirdiği’ kızı H.K.G.'nin yaşadıkları ve ortaya çıkan ses kayıtları Türkiye'yi sarsmıştı. Konuyla ilgili soruşturma sürerken, Yeni Akit gazetesi skandal bir habere imza attı. 

"Şimdi soru sorma sırası bizde! Düğün fotoğrafındaki H.K.G. 'tacizcisi' ile niye bu kadar samimi?" başlığıyla yayımlanan haberde, mağdurun ismi ve fotoğrafları sansürsüz olarak paylaşıldı. 6 yaşındaki kızını 'evlendiren' Yusuf Ziya Gümüşel ve H.K.G'nin eski eşi Kadir İstekli'ye iftira atıldığı öne sürülen haberde, "Henüz 6 yaşındayken onunla evlendiği söylenen Kadir İstekli de baba Yusuf Ziya Gümüşel ile birlikte adalete teslim olarak, üzerine atılı iftirayı göğüsleyip hapse girdi." ifadelerine yer verildi. 

Mağdur H.K.G'nin düğün sırasında da 'çocuk' olduğunu unutan Yeni Akit, skandal haberinde, "Müslümanlara iftira atılmasına sebep olan H.K.G.'nin düğünde çektirdiği fotoğraf karelerine bakmak bile, iftirayı ortaya koyuyor." dedi. Öte yandan, mağdurun sansürsüz fotoğrafları da haberde paylaşıldı. 

Yeni Akit'in haberi büyük tepki çekti. Haber paylaşımına yorum yapan birçok kişi, "Mağdurun yüzü saklanıyordu, neden paylaştınız?", "Çocuk olduğu için kandırılmış", "Çünkü bu fotoğraflar çekilirken zaten yıllardır kocasıymış. Ayrıca içinde bulunduğu durumun normal olduğunu sanıyormuş." yorumlarını yaptı. 

İşte Yeni Akit'in skandal haberi...

Yeni Akit'ten skandal haber! 'Şimdi soru sorma sırası bizde' diyerek 6 yaşındaki çocuğa tecavüzü akladılar - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, 2004 yılında, 6 yaşındaki kızını, 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile kendi kıydığı dini nikahla evlendirdi. Bugün 24 yaşında olan H.K.G, şikayetçi oldu. 

H.K.G.'nin ayrılmadan önce aldığı ses kaydında ise Kadir İstekli'nin istismarı kabul ettiği ortaya çıkmıştı. Ses kaydı deşifresi kan dondurmuştu. 

'Tarikatta istismar' davasında 4 saatlik ses kaydı deşifre edildi'Tarikatta istismar' davasında 4 saatlik ses kaydı deşifre edildiGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

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Çocuk istismarı ismailağa tarikat
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