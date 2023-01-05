43 yıllık öğretmen: 'Sağlık koşullarım uygun olursa ek iş yapacağım'

65 yaşındaki öğretmen Nurettin Şahin, 43 yılını kamuda öğretmenlik yaparak mesleğine adamış bir öğretmen. Şahin, 3 gün önce yaş haddinden dolayı emekli olduğunu söyledi.

Son aldığı maaş ek ders ücretleri dışında 10 bin 382 TL. Son açıklanan yüzde 30 memur maaş zammı artışıyla Nurettin Şahin’in alacağı emekli maaş 11 bin TL civarında.

Yaş haddinden emekli olduğunu söyleyen Şahin, daha önceden emekli olmamasının nedenini şöyle açıkladı:

“Daha önce de emekli olabilirdim, öğretmenin emeklilikte çok zor şartlar yaşadığını bildiğim için meslektaşlarımdan, çalışmak zorunda kaldım. 3600’ü daha önce vermiş olsalardı daha önce de emekli olabilirdim. Neden 3600? Belki bin- bin 500 TL daha iyileştirme gelebilir diye… Yaşam standartlarımı yükseltmek için ama maalesef geldiğimiz noktada yaşam standartları önümüzdeki süreçte de yükselmeyecek. Öğretmen kitap alamaz, sinemaya, eğlenceye, tiyatroya gidemez olmuş. Kısacası öğretmen ve kamu çalışanları perişan edilmiştir. TÜİK sanki kendi kamu çalışanı değilmiş gibi, kendileri özel kadrodan maaş alıyorlar sanırım, kamu çalışanlarını ezmeye devam etmiştir.”

“SAĞLIK KOŞULLARIM UYGUN OLURSA EK İŞ YAPARIM”

Sağlık koşulları uygun olursa ek iş yapacağını belirten emekli öğretmen, “Bundan 25 yıl önce emekli olan bir eğitimci araba ev alabiliyordu. Şimdi ben emekli ikramiyemle ancak 10 yıldan fazla yaşlı bir otomobil alabilirim. Emekli ikramiyesi ile ev filan alınmaz. Takriben 300-350 bin civarında emekli ikramiyesi verilecek bana, bu parayla kamu çalışanı ev alamaz, kredi çekemez” diye konuştu.

İki çocuğunun da iki üniversite mezunu olduğunu söyleyen emekli öğretmen Nurettin Şahin, “KPSS yolsuzlukları nedeniyle çocuklarım özel sektörde asgari ücretin biraz üzerinde ücretle çalışıyorlar” dedi.

“43 YILLIK MESLEK HAYATIMDA 3 DEFA TATİLE GİTTİM”

“43 yıllık meslek hayatımda 3 defa tatile gittim” diye yakınan Şahin, şunları söyledi:

“Emekli olsak bile tatil yapamayız. Geçen yıl otellerden bir araştırma yaptım. İki kişinin tatil yapabilmesi için en az 25 bin TL gerekli. Pazarlık yapmak suretiyle görüştüm, dediler ki, ‘Adam başı bin 500 TL’ günlük iki kişi 3 bin lira… Bir kamu çalışanı eşiyle beraber bir hafta tatil yapsa 20 bin lira eder. Gitti geldi derken 30 bin lira lazım, 30 bin lira tatil yapacak paramız olmadı.

Biz niçin varız, sendikalar kamu çalışanları niçin bu alanda? Çünkü daha iyi yaşamak, insan onuruna yaraşır yaşamak için biz eylemlerde, etkinliklerdeyiz.”

Kaynak: ANKA