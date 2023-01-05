Ankara’da vergi dairesinde doğalgaz sızıntısı: Çalışanlar hastanelere kaldırıldı
Ankara’da vergi dairesinde doğalgaz sızıntısından etkilenen çok sayıda personel çevre hastanelere sevk edildi.
Olay, sabah saatlerinde Rıfat Börekçi Caddesi'ndeki Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda meydana geldi. Kurumun yemekhanesinde çalışanlar, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklar yaşarken bazı çalışanlar da baygınlık geçirdi.
İhbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri bayılanlara ilk müdahaleyi yaptı. Rahatsızlık yaşayan 25 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.
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