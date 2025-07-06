Bakan Fidan, Belarus ve İranlı Mevkidaşlarıyla Görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsilen Rio de Janeiro'da katılacağı 17'nci BRICS Zirvesi'nde; Belarus Dışişleri Bakanı Maxim Ryzhenkov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya gelecek.

Bakan Fidan, Belarus ve İranlı Mevkidaşlarıyla Görüşecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Rio de Janeiro'da 17'nci BRICS Zirvesi'nin 'Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi, Ekonomik-Mali Meseleler ve Yapay Zeka' başlıklı oturumuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. Söz konusu oturumun 22.00'de başlaması planlanıyor.

Öte yandan, Bakan Fidan'ın Rio de Janeiro'da, Belarus Dışişleri Bakanı Maxim Ryzhenkov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı
Freud’a Göre Aptallığın En Net İşareti: Bu Davranışı Gösterenle Uğraşmayın Freud’a Göre Aptallığın En Net İşareti: Bu Davranışı Gösterenle Uğraşmayın
Şanlıurfa'da 7 Kilo Skunk Ele Geçirildi: 3 Kişi Yakalandı Şanlıurfa'da 7 Kilo Skunk Ele Geçirildi: 3 Kişi Yakalandı
Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: Üç Gözaltı Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: Üç Gözaltı
Evlerin Vazgeçilmezi Çayda Büyük Skandal! Tüketenler Dikkat Zehir Tespit Edildi Evlerin Vazgeçilmezi Çayda Büyük Skandal! Tüketenler Dikkat Zehir Tespit Edildi
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Promosyonlarında Yeni Değişiklik: 19 Banka Birden Harekete Geçti Emekli Promosyonlarında Yeni Değişiklik! 19 Banka...
Dünyanın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece O İlimiz Adını Yazdırabildi Dünyanın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece O İlimiz Adını Yazdırabildi
Evlerin Vazgeçilmezi Çayda Büyük Skandal! Tüketenler Dikkat Zehir Tespit Edildi Evlerin Vazgeçilmezi Çayda Büyük Skandal! Tüketenler Dikkat Zehir Tespit Edildi
AKP'li İsimden 'Yeni Operasyon' Sinyali! İki İli İşaret Etti, Sonra Sildi AKP'li İsimden 'Yeni Operasyon' Sinyali! İki İli İşaret Etti, Sonra Sildi
Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia! Muhammed Yakut'un Cenazesindeki Bu Kişi Zekeriya Öz mü? Muhammed Yakut'un Cenazesindeki Bu Kişi Zekeriya Öz mü?