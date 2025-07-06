Bakan Fidan, Belarus ve İranlı Mevkidaşlarıyla Görüşecek

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Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Rio de Janeiro'da 17'nci BRICS Zirvesi'nin 'Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi, Ekonomik-Mali Meseleler ve Yapay Zeka' başlıklı oturumuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. Söz konusu oturumun 22.00'de başlaması planlanıyor.

Öte yandan, Bakan Fidan'ın Rio de Janeiro'da, Belarus Dışişleri Bakanı Maxim Ryzhenkov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA