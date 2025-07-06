Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: Üç Gözaltı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, binlerce adet doldurulmuş makaron ile kıyılmış tütün ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: Üç Gözaltı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar çerçevesinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 13 bin 820 adet doldurulmuş makaron ile 2 bin 860 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaçak ürünlere el konulurken, olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada, kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İHA

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