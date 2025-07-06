Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu! Bir Tutuklama

Yalova'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda motosikletli şüpheli durduruldu. Motosiklet üzerindeki valiz içinde 3 kilo 750 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu! Bir Tutuklama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticareti yaptığı öğrenilen A.E. kullandığı motosikleti durdurdu.

Şahsın üzerinde, eşyalarında ve kullanmakta olduğu 34 plakalı motosiklette yapılan kontrollerde motosiklet üzerinde bulanan valiz içinde 2 parça halinde toplam 3 kilo 750 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şahsın üzerinden çıkan 28 bin 480 TL, 200 Amerikan Doları ve 20 Euro nakit paraya da el konuldu.

A.E. sevk edildiği adli mercilerce Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Aydın'da 3 Bin 500 Bandrolsüz Sigara Bulundu Aydın'da 3 Bin 500 Bandrolsüz Sigara Bulundu
Bu Kuruyemişleri Yemeden Önce İki Kez Düşüneceksiniz: Uzmanı 'Sessiz Tehlike' Diyerek Uyardı Bu Kuruyemişleri Yemeden Önce İki Kez Düşüneceksiniz: Uzmanı 'Sessiz Tehlike' Diyerek Uyardı
6 Temmuz 2025 Burç Yorumları: Duygularınızın Tepkilerinden Kaçının! 6 Temmuz 2025 Burç Yorumları: Duygularınızın Tepkilerinden Kaçının!
Bakan Yerlikaya Hasar Tespit Sonuçlarını Açıkladı! İzmir Yangınında Kaç Konut Hasar Aldı? Alevler İçinde Kalan İzmir’de Acı Rapor! Kaç Konut Hasar Aldı?
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Promosyonlarında Yeni Değişiklik: 19 Banka Birden Harekete Geçti Emekli Promosyonlarında Yeni Değişiklik! 19 Banka...
Dünyanın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece O İlimiz Adını Yazdırabildi Dünyanın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece O İlimiz Adını Yazdırabildi
Evlerin Vazgeçilmezi Çayda Büyük Skandal! Tüketenler Dikkat Zehir Tespit Edildi Evlerin Vazgeçilmezi Çayda Büyük Skandal! Tüketenler Dikkat Zehir Tespit Edildi
AKP'li İsimden 'Yeni Operasyon' Sinyali! İki İli İşaret Etti, Sonra Sildi AKP'li İsimden 'Yeni Operasyon' Sinyali! İki İli İşaret Etti, Sonra Sildi
Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia! Muhammed Yakut'un Cenazesindeki Bu Kişi Zekeriya Öz mü? Muhammed Yakut'un Cenazesindeki Bu Kişi Zekeriya Öz mü?