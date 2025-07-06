Bakan Yerlikaya Hasar Tespit Sonuçlarını Açıkladı! İzmir Yangınında Kaç Konut Hasar Aldı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin farklı noktalarında etkili olan orman yangınları arasında İzmir'in Ödemiş, Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde çıkan yangınların hasarı da büyük oldu.

Yürekleri dağlayan yangın felaketi sonrasında hazırlanan ön hasar raporunun detaylarını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de 228 konut, 15 ahırın hasar aldığını açıkladı.

'30'AR MİLYON LİRA KAYNAK GÖNDERDİK'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İlk andan itibaren kurum ve kuruluşlarımız büyük mücadele örneği verdi. Köklü teşkilatımız AFAD da yangında ve sonrasında hizmetlerini yapıyor. Emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Yangından hemen sonra hasar tespitlerini yaptık. Kesin tespitler için çalışmaları yapıyoruz. Bu noktada da değerlendirmeler bitti. Yarın itibariyle tamamlanacak.

30'ar milyon lira kaynak gönderdik valiliğimize. Geçici barınma olarak içinde klima, elektrik ocakları, buzdolabı olan konteynerlar temin edeceğiz. Talep edenlere bunları kurduk. Bunları verdik veriyoruz.

'228 KONUTTA HASAR TESPİT ETTİK'

İzmir genelinde ön hasar tespitleri ile ilgili çalışmalarla 228 konut, 15 ahırın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. AFAD TOKİ koordinasyonunda hak sahipleri netleşince 5-6 ay içinde hak sahiplerine anahtarlarını teslimini yapacağız. Ahırların da yapımını yapacağız.

Destek ödemeleri ile ilgili şu ana kadar zarar tespiti yapılanlara 16 milyon lira ödedik. Pazartesi sabah veya en geç salı günü ödemelerini yapacağız.

Tarım zararları ile ilgili il tarım müdürlüğünün çalışması var. Bu biraz zaman alıyor. Nerede kayıtlı yeriniz varsa arkadaşlarımız gelip tespitini yaptıktan sonra destek ödemesi yapılacak. Aile Bakanlığı'nın da eşya zarar ödemelerine başlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi