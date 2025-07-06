Gaziantep'te TIR İle Traktör Çarpıştı! 1 Ölü, 1 Yaralı

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Olay, dün akşam saatlerinde Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 18. kilometresinde gerçekleşti. Mustafa Sevim’in kullandığı 27 SE 127 plakalı traktöre, aynı istikamette seyir halinde olan ve C.A. tarafından yönetilen 31 AGL 305 plakalı TIR arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör devrilirken, sürücü Mustafa Sevim (35) ile yanında bulunan babası Adnan Sevim (62) yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Adnan Sevim, sabah saatlerinde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Mustafa Sevim’in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza sonrası TIR sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA