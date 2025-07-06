Şanlıurfa'da 7 Kilo Skunk Ele Geçirildi: 3 Kişi Yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 kilogram skunk maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 7 Kilo Skunk Ele Geçirildi: 3 Kişi Yakalandı
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Siverek ilçesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda 12 parça halinde toplam 7 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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