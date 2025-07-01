Bakan Bolat Duyurdu: Vize İçin Yeşil Işık! AB'den Türkiye’ye Yeni Adım

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic'in katılımıyla düzenlenen "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı", Ankara’da Ticaret Bakanlığı binasında yapıldı. Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında önemli mesajlar veren Bakan Bolat, görüşmenin Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ilişkilerde ‘stratejik bir derinlik’ kazandırdığını ve ‘yeni ve olumlu bir gündemin oluşmasına vesile olduğunu’ vurguladı.

'SOMUT İLERLEMELER KAYDEDİLDİ'

Bakan Bolat, iki taraf arasında Aralık 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında planlanan görüşmeye dikkat çekerek, haziran ayında Paris’te Sefcovic ile yapılan heyetler arası görüşmenin ardından bugünkü toplantıda da somut ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Bakan Bolat, "Bugünkü toplantıda, ticaret engellerinin aşılması, elektronik olarak düzenlenmiş A.TR belgelerinin AB tarafından kabulü, Türkiye'nin TAREKS ve gözetim düzenlemeleri konusunda AB ile işbirliği, yeşil ve dijital dönüşüm konularında işbirliğimizin derinleştirilmesinde kayda değer ilerlemeler sağladık. Ortak değer zincirlerimizin güçlendirilmesiyle yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinde birlikte ilerleyebilme potansiyelimiz gelecekteki çalışmalarımıza yön verecektir” ifadelerini kullandı.

Gümrük Birliği’nin Türk sanayisine katkılarını da değerlendiren Bolat, bu yapının Türkiye'nin sanayi altyapısının kalitesinin artmasına ve Türk ürünlerinin küresel pazarlardaki rekabet gücünün gelişmesine önemli katkı sağladığını dile getirdi.

VİZE SERBESTİSİ GÜNDEMDE

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise vize serbestisi oldu. Bakan Bolat, hem AB kurumlarından hem de üye ülkelerden bu konuda artık somut adımlar beklediklerini söyledi. Gümrük Birliği kapsamında malların serbestçe dolaştığını ancak iş insanları, taşımacılar ve teknik uzmanların vize engelleriyle karşılaştığını hatırlatarak, bu durumun entegrasyonun önünde bir engel teşkil ettiğini vurguladı.

"Biz gerek üye ülkelerden ikili bazda gerekse AB kurumları nezdinde vatandaşlarımız için vize serbestisi hakkı tesis edilene kadar, en azından başta iş insanları, nakliyeciler, teknik uzmanlar, şoförler, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve STK yöneticileri için kolaylaştırılmış başvuru, uzun süreli ve çok girişli vize uygulamalarının başlatılmasını, üye ülkelerin diplomatik temsilciliklerinde insan kaynağı ve teknik donanımın güçlendirilmesini acilen talep ediyoruz” diyen Bolat, aynı zamanda transit geçiş kotalarının kaldırılmasının da ortak ekonomik çıkarlar açısından artık bir zorunluluk olduğunu belirtti.

'AB TARAFINDA DA BİR HAZIRLIK VAR'

Bakan Bolat, vize süreçleriyle ilgili AB tarafında bir hazırlık olduğunu da aktararak, "Vize süreçlerinin hızlandırılacağını, yeni bir eşik sisteminin olacağını ve buna göre daha hızlı bir şekilde akışının sağlanacağını, bu konuda ciddi bir çalışmanın yakında ortaya konulacağını ve uygulanmaya başlayacağını söylediler. Bunu da önemli bir ilerleme olarak görüyoruz. Esas beklentimiz vize serbestisinin anlaşmalar uyarınca en kısa sürede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için tüm üye ülkeler nezdinde uygulanmaya başlanmasıdır. Bu çerçevede olumlu bir adım görmekten memnuniyet duyduk." ifadelerine yer verdi. Türkiye’nin temel beklentisinin, vize serbestisinin anlaşmalar çerçevesinde en kısa sürede tüm üye ülkelerde geçerli şekilde uygulanması olduğunu vurgulayan Bolat, bu yönde atılacak olumlu adımlardan memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA