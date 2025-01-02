Baca Temizliği Yaparken 5. Kattan Düşerek Öldü

Büyükçekmece'de Adem Osman Sağlam isimli vatandaş, bir binanın çatısında baca temizliği yaparken 5. kattan düştü. Sağlam, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Baca Temizliği Yaparken 5. Kattan Düşerek Öldü

Büyükçekmece ilçesi Dizdariye Mahallesi Kamelya Sokak'ta akrabasının yaşadığı 5 katlı apartmana gelen 40 yaşındaki Adem Osman Sağlam, baca temizliği yaptığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle 5'inci kattan aşağıya düştü.

Sağlam'ın düştüğünü fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu düştüğü yerden çıkarılan Sağlam'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Sağlam'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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