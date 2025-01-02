Trafiği Tehlikeye Atan İki Sürücü Polisten Kaçamadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Aralık 2024 tarihinde sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Beykoz TEM bağlantı yol ayrımı üzerinde iki araç sürücüsünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandıklarını ve araçların seyir halindeyken çarpıştıklarını belirleyen ekipler, şüphelileri plaka bilgilerinden tespit etti. U.B. ve A.C.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİ VE İDARİ İŞLEM

2 sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun “emniyet şeridini kullanmak” maddesinden bir adet, “aynı anda iki şerit kullanmak” maddesinden bir adet, “trafiği tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak” maddesinden iki adet, “saygısızca araç kullanmak” maddesinden 2 adet olmak üzere toplam 9 bin 889 TL idari para cezası uygulandı. Sürücüler hakkında ayrıca “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” maddesinden adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA