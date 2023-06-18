Babalar Günü'nde yürek burkan kaza: Kızını sınava yetiştirmeye çalışırken yaşamını yitirdi

Sakarya'da Akyazı ilçesi Yeniorman mevkiinde meydana gelen kazada, kızını üniversite sınavına yetiştirmek için hız yapan Zafer Kılıç yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:
Babalar Günü'nde yürek burkan kaza: Kızını sınava yetiştirmeye çalışırken yaşamını yitirdi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kızını sınava yetiştirmek için hız yapan şahsın kullandığı cip, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak duvara ok gibi saplandı. Babalar Günü'nde yaşanan kazada baba olay yerinde hayatını kaybederken, kızı yaralandı.

Akyazı ilçesi Yeniorman mevkiinde meydana gelen kazada, kızını üniversite sınavına yetiştirmek için hız yapan Zafer Kılıç idaresindeki 54 HH 144 plakalı cip, yağış sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak duvara adeta ok gibi saplandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zafer Kılıç’ın hayatını kaybettiğini, cipte bulunan kızı Eslem Nur K.’nin ise yaralandığını belirledi.

Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kız hastaneye sevk edilirken, baba Kılıç’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Babalar Günü'nde yaşanan acı verici kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

 

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Burdur’da iki öğrenci AYT’ye 1 dakika geç kaldıkları için giremedi Burdur’da iki öğrenci AYT’ye 1 dakika geç kaldıkları için giremedi
İzmir'de dehşet: Derin dondurucuda parçalanmış 3 ceset bulundu Derin dondurucuda parçalanmış 3 ceset bulundu
En korkak 5 burç! Her şeyden korkar ve karıncayı bile incitemezler... En korkak 5 burç! Her şeyden korkar ve karıncayı bile incitemezler...
Camdaki Kız final yaparken Kanal D yeni dizisini resmen duyurdu! Başlıyor Camdaki Kız final yaparken Kanal D yeni dizisini resmen duyurdu! Başlıyor
ÇOK OKUNANLAR
6 yıllık evlilik bitiyor: Ünlü sunucu Nursel Ergin evi terk etti Ünlü sunucu Nursel Ergin evi terk etti
Nohut böyle pişirilirse asla sert kalmıyor.. 39 yıllık aşçının verdiği püf nokta Nohut böyle pişirilirse asla sert kalmıyor.. 39 yıllık aşçının verdiği püf nokta
Kabineden yeni detaylar: Bakanlar hangi dilleri biliyor, kim üniversitede bölümünü birincilikle bitirdi? Bakanlar hangi dilleri biliyor, kim üniversitede bölümünü birincilikle bitirdi?
Onlara sakın sırrınızı vermeyin: Dedikoduyu en çok seven 5 burç açıklandı Dedikoduyu en çok seven 5 burç açıklandı
Fatih Altaylı: Galatasaraylı futbolcular bütün hafta partilemişler, Fenerbahçe maçında kanlarındaki alkol miktarı yasal sınırın üzerinde 'Fenerbahçe maçında Galatasaraylı futbolcuların kanlarındaki alkol miktarı, yasal sınırın üzerinde'