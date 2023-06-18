İzmir'de dehşet: Derin dondurucuda parçalanmış 4 ceset bulundu

İzmir Bayraklı’daki bir evde Türkmenistan uyruklu 4 şahsın cansız bedeni derin dondurucuda parçalanmış halde bulundu.

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İzmir Bayraklı’daki bir evde yabancı uyruklu 4 şahsın cansız bedeni bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Şahısların cesetlerinin parçalara ayrılmış vaziyette derin dondurucuda bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki bir eve giden polis ekipleri, evdeki derin dondurucuda 4 ceset buldu.

Olay yeri inceleme şubesi ekipleri çalışma başlatırken evin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Yapılan ilk incelemede ölenlerin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

Olayla ilgili İzmir Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada “İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin, 18.06.2023 günü 11.00 sıralarında Bayraklı ilçesinden gelen bir ihbar üzerine belirtilen adreste yaptıkları araştırmada, 3’ü kadın (G.H., L.G. ve L.G.) 1’i erkek (R.), Türkmenistan uyruklu 4 şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Cinayetleri gerçekleştirdiği değerlendirilen Türkmenistan uyruklu bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ve konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.

 İzmir'de dehşet: Derin dondurucuda parçalanmış 4 ceset bulundu - Resim : 1

(İHA-AA)

 
 
 
 
 
 
 
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