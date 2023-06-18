Burdur’da iki öğrenci AYT’ye 1 dakika geç kaldıkları için giremedi

Burdur’da binlerce öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ter dökerken, iki öğrenci ise 1 dakika ile sınavı kaçırdı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15 itibarı ile başladı. Öğrenciler 180 dakika sürecek olan sınavda Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru olmak üzere toplamda 160 soruyu doğru cevaplamak için ter döküyor. Burdur’da da sınava giren öğrencilerin aileleri okul kapılarında çocukları için dualar ederek bekleyişini sürdürüyor.

1 DAKİKA İLE SINAVI KAÇIRDILAR

Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şehit Akif Altay Ortaokulu’nda sınava girecek olan iki öğrenci, saat 10.00’da kapılar kapandıktan sonra geldikleri için görevliler tarafından içeriye alınmadı. Kapıda bekleyen velilerin yoğun ısrarına rağmen öğrenciler sınava giremeden geri dönmek zorunda kaldılar.

 
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