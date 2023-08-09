Ayşe Kadın fasülyenin fiyatı el yakıyor: Kilosu 136.99 lira!

Enflasyondaki yükseliş dur durak bilmezken gıda fiyatları da el yakıyor. 1 kilo Ayşe Kadın fasulyenin kilosu 136.99 lira oldu.

Ayşe Kadın fasülyenin fiyatı el yakıyor: Kilosu 136.99 lira!

Evlerin vazgeçilmez yemekleri arasında yer alan Ayşe Kadın fasulyenin fiyatı dudak uçuklattı. 1 kilo Ayşe Kadın fasulye 136 lira 99 kuruştan satılmaya başlandı.

Dünyanın en fazla gıda fiyatlarındaki enflasyon Türkiye'de. Bir türlü fiyatların yükselişinin önüne geçilemiyor. Bir markette çekilen fotoğrafa göre 1 kilo Ayşe Kadın fasulyenin fiyatı 136 lira 99 kuruşa yükseldi. Bu fiyatı görenler, "Artık Ayşe Hanım diyeceğiz heralde" yorumunu yaptı.

Medyatava'nın haberine göre Türkiye'de gıda fiyatlarının önüne bir türlü geçilemiyor. Dünyanın en yüksek gıda enflasyonunun görüldüğü Türkiye'de yerli malı sebze meyveler bile deyim yerindeyse cep yakıyor.

Her geçen gün gelen zam haberleri özellikle sebze ve meyve fiyatlarını direkt etkiliyor. Seçim sonrasından bu güne kadar geçen sürede sadece akaryakıt fiyatlarına yüzde 80'in üzerinde zam yapıldı. Hatta bugün gelen bilgilere göre benzine 3 lira, motorine de 4 lira daha zam yapılacak.

Akaryakıta gelen fiyat artışları doğal olarak hayatımızdaki birçok ürüne de zam olarak yansıyor. Özellikle Anadolu'dan gelen sebze ve meyvelerin nakliye masrafları da katlanarak büyüyor.

AYŞE HANIMEFENDİ!

Bugün çekilen bir fotoğrafa göre Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan Ayşe Kadın fasulyenin fiyatı adeta uçtu. 1 kilo Ayşe Kadın fasulye İstanbul'da 136 lira 99 kuruştan satılmaya başlandı.

Ayşe Kadın fasulyenin fiyatını görenler "Bundan sonra Ayşe Hanım diyeceğiz herhalde" diyerek zamma dikkat çekti.

Barbunyanın kilosu 104,90 TL iken, domatesin kilosu 35,99 TL etiketiyle satışa sunuluyor.

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