İzmir’de akılalmaz olay: Vincin beton kovasında işçi taşıdı

İzmir’de bir inşaat firmasında kule vinç operatörü olarak çalışan N.Y., metrelerce yükseklikte vincin beton kovasında taşıdığı işçiye ‘Keyifler nasıl?’ diye sordu. Tehlike dolu anları sosyal medya hesabında paylaşan N.Y.’ye tepki yağdı.

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İzmir’de bir inşaat firmasında kule vinç operatörü olarak çalışan N.Y. (52), akılalmaz bir olaya imza attı.

Metrelerce yükseklikte vincin beton kovasında bir işçiyi taşıyan N.Y., o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

İşçiye telsiz aracılığıyla ‘Keyifler nasıl?’ diye soran N.Y., ‘Keyifler gayet yerinde’ cevabını aldı.

N.Y.’nin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nu hiçe sayarak bir işçiyi metrelerce yükseklikte korumasız olarak taşıdığı anlar, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Daha önce benzer videolar paylaştı
N.Y.’nin sosyal medya hesabında daha önce de benzer videolar paylaştığı görüldü.

Kaynak: İHA

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İzmir İşçi
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