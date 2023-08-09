4 çocuğunu iple bağlayarak işkence etti

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, çocuklarını iple bağlayarak işkence eden Yasir Cakacık isimli erkek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Hürriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Yasir Cakacık, 4 çocuğunu bir araya getirerek evin ortasında iple bağladı.

Çocuklarına vurarak ağlattığı anları videoya kaydeden Cakacık, o görüntüleri aile yakınlarına gönderdi. Görüntülerin ardından Cakacık hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Yapılan incelemenin ardından gözaltına alınan Yasir Cakacık, "cebir şiddet veya hile kullanarak hürriyetten yoksun kılma" suçundan tutuklandı.

Cakacık'ın ifadesinde "Bunu eşimi geri getirmek üzere yaptım. Çocuklarıma zarar vermek istemedim" diyerek kendisini savunduğu belirtildi. Çocukların ise annelerine teslim edildiği ifade edildi.