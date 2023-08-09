TBMM'deki Akbelen görüşmesine 37 muhalefet vekilinin katılmadığı ortaya çıktı: Teklif de 37 oyla reddedildi

TBMM Genel Kurulu, CHP’nin, Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen mevkiinde maden sahasındaki çalışmalarla ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önergesini görüşmek için dün olağanüstü toplandı.

Genel görüşme talebi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedilirken, Önergenin görüşülmesi için 244 kabul, 281 de ret oyu kullanıldı. Meclis 1 Ekim’e kadar tatile ‘geri döndü.’

Olağanüstü toplantıya, Silivri’de hukuksuzca tutulan Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay’ın haricinde 36 muhalefet vekilinin katılmadığı ortaya çıktı. Kabul ve ret oylarının arasındaki farkın da 37 olması dikkat çekti.

CHP’den 6 milletvekili, YSP’den 15 milletvekili, İYİ Parti’den 6 milletvekili, DEVA’dan 3 milletvekili, TİP’ten 2 milletvekili (Can Atalay hukusuzca cezaevinde tutulduğu için katılamadı), Demokrat Parti’den 2 milletvekili, DBP’den 2 ve HDP’den 1 milletvekili katılmadı.