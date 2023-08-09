AKP'li belediyenin etkinliği hedefteydi... HÜDA-PAR'dan "konser yapılmasın" çıkışı: Eğlence adı altında...

AKP'li belediyelerden her geçen gün konser iptalleri gelirken, AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin gençlik festivali de muhafazakarların hedefine oturmuştu. HÜDA PAP cephesinden de konserlere tepki geldi.

Son Güncelleme:
>

Konser iptalleri Cumhur İttifakı’nın sahip olduğu belediyeler arasında giderek artarken, son olarak Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği Üsküdar Fest’te gençlerin görüntüsü muhafazakarları rahatsız etti.

Hizbullah ile olan ilişkisiyle gündemden düşmeyen HÜDA PAR’ın Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu, düzenlediği basın toplantısında gençlik konserlerini hedef aldı.

Belediyelerin düzenlediği konserleri, ‘düzeni bozma, karışıklık çıkarma’ anlamına gelen ‘ifsat’ kelimesiyle niteleyen Emiroğlu, eğlence adı altında gençlerin ifsada sürüklenmesinin kabul edilemeyeceğini savundu.

Emiroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemlerde kimi belediyelerin düzenlediği sözde festivallerle hem genç nesillerin ifsada sürüklendiğini hem de kamu kaynaklarının israf edildiğini esefle izlemekteyiz. Eğlence adı altında ahlakî değerlerin hiçe sayılarak gençliğin ifsada sürüklenmesi asla kabul edilemez. Kültürümüze, sosyal dokumuza ve ülke ekonomisine hiçbir katkısı olmayan bu tür etkinlikler, gençliği ideal, değer, hedef ve önceliklerinin tamamından uzaklaştırmaktadır. Öte yandan sözde özgürlük adı altında sapkın akımların savunuculuğunu yapanların, gençlerin karşısına rol model olarak çıkarılması da tam bir aymazlık ve şuursuzluk örneğidir.

Gençlerin maddî ve manevî gelişimlerine katkı sunmak amacıyla çeşitli etkinlikler tertip etmek gayet tabiidir. Ancak kamu kaynakları, nesillerin ifsat edilmesi amacıyla kullanılmamalıdır. Gençliğin çok ciddi bir ahlakî yozlaşma ile karşı karşıya olduğu günümüzde masiyet ve ifsat kokan etkinlikler yerine meşru dairede ve israfa kaçmadan elbette ki sosyal ve kültürel çalışmalar yapılabilir."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
AKP Üsküdar Üsküdar Belediyesi HÜDAPAR Konser
Son Güncelleme:
TBMM'deki Akbelen görüşmesine 37 muhalefet vekilinin katılmadığı ortaya çıktı: Teklif de 37 oyla reddedildi TBMM'deki Akbelen görüşmesine 37 muhalefet vekilinin katılmadığı ortaya çıktı
CHP heyetinin ‘Barış Pehlivan’ randevusunu iptal etmişti: Yılmaz Tunç, Zekeriya Öz ve MİT kumpasıyla anılan isimle görüşmeyi tercih etti Zekeriya Öz ve MİT kumpasıyla anılan isimle görüşmeyi tercih etti
Evlenecekseniz uzak durmanızda fayda var! Çapkın olmasıyla ünlü 4 burç Evlenecekseniz uzak durmanızda fayda var! Çapkın olmasıyla ünlü 4 burç
Cevizleri bu yöntemle muhafaza ederseniz asla bozulmuyor ve aylarca tap taze kalıyor Cevizleri bu yöntemle muhafaza ederseniz asla bozulmuyor ve aylarca tap taze kalıyor
ÇOK OKUNANLAR
İşkenceci fenomen Gizem Karamelek suç makinesi çıktı: 'Keyfinize bakın' deyip tecavüz talimatı verdi İşkenceci fenomen Gizem Karamelek suç makinesi çıktı: 'Keyfinize bakın' deyip tecavüz talimatı verdi
Gram altın için tarih ve rakam verdi: Bu dönemi mumla arayacağız Gram altın için tarih ve rakam verdi
Dışarı çıkarken iki kez düşünün: Meteroloji'den 35 il için 'yüksek sıcaklık' uyarısı Dışarı çıkarken iki kez düşünün: Meteroloji'den 35 il için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
Popstar yarışmasının yıldızı Firdevs yıllar sonra ortaya çıktı Popstar Firdevs yıllar sonra ortaya çıktı
Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, hakaret eden takipçisini ifşaladı: Bir süre huzurunu kaçıracağım Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, hakaret eden takipçisini ifşaladı