CHP heyetinin ‘Barış Pehlivan’ randevusunu iptal etmişti: Yılmaz Tunç, Zekeriya Öz ve MİT kumpasıyla anılan isimle görüşmeyi tercih etti

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, 31 Temmuz'da yürürlüğe giren infaz düzenlemesinde, aleyhine bir madde olmamasına rağmen 5’inci kez hapsedilmek isteniyor.

Düzenleme kapsamında olmasına rağmen Pehlivan hakkında denetimli serbestlik kararı verilmemesi üzerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyet, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmek için randevu aldı. CHP heyeti, Yılmaz Tunç ile bugün saat 12:00’da görüşecekti. Ancak Tunç, yarım saat kala görüşmeyi iptal etti. Başarır, görüşmenin iptal edilmesine “Adaletten daha önemli ne işi olabilir" diye tepki gösterdi. Fakat Tunç’un adaletten daha önemli işleri vardı.

CHP HEYETİNE KAPIYI KAPATAN TUNÇ, HÜKÜMETE YAKIN SABAH GAZETESİ HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ

Pehlivan için alınan randevudan hemen önce Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'ın başında olduğu, Turkuvaz Medya Grubu'na bağlı Sabah gazetesinden gelen ekiple görüştü.

Tunç ile görüşen ekibin içinde, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Haber Müdürü Nazif Karaman ile Yüksek Yargı Muhabiri İlker Turak vardı. Üstelik Adalet Bakanı Tunç ile görüşen bu ekip Barış Pehlivan’ın 5. Kez hapse atılmak istenmesine gerekçe olan dava öncesi hedef göstermelerini yapan kişilerdi.

Bu isimler arasında en dikkat çeken kişi Abdurrahman Şimşek’ti. Barış Pehlivan’ın yurttaşlık hakları için görüşmeye gelen CHP heyetini reddeden Adalet Bakanı Tunç’un hemen öncesinde görüştüğü Şimşek’in geçmişi tartışmalı haberlerle doluydu.

MİT KRİZİNDE ADI GEÇTİ

Türkiye’de kumpas davalar, olmayan gizli tanıklar, sahte belgeler ve medyada çıkan yalan haberlerle kuruldu. FETÖ’nün kapatılan yayın organı Taraf gazetesinde, 20 Ocak 2010 tarihinde çıkan Mehmet Baransu, Yıldıray Oğur ve Yasemin Çongar imzalı sahte olduğu daha sonra ispatlanan dijitallerle haberde, “Fatih ve Bayezid Camilerinde bomba patlatılarak hükümetin sıkıyönetim ilan etmeye zorlanacağı” belirtildi. Daha sonra soruşturma başlatıldı, Baransu’nun bir bavul içerisinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi’ne sahte belgeleri teslim etmesinin ardından dosya davaya çevrildi. Balyoz, Ergenekon gibi kumpas davalarda yüzlerce isim haksız yere hapis yattı, hayatını kaybedenler oldu.

Fethullahçı kumpas yöntemlerini devam ettiren başka isimler de oldu. Eski MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin, FETÖ’den ihraç edilen savcılar tarafından ifadeye çağrıldığı 7 Şubat 2012'deki MİT krizinde ismi geçenlerden biri, bugün Yılmaz Tunç ile görüşenlerden Abdurrahman Şimşek’ti.

FETÖ’nün MİT’i ele geçirme çalışmalarının anlatıldığı 7 Şubat MİT Kumpası’na ilişkin iddianamede, MİT personelini ve MİT’in operasyonlarda kullanmak için kurduğu haber ajansını deşifre eden Sabah gazetesi haberinden bahsedildi. Sabah gazetesinde MİT’in operasyonunu deşifre eden haberi kaleme alan ise Abdurrahman Şimşek’ti.

ZEKERİYA ÖZ’E YAKIN İSİMDİ

FETÖ’nün dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan’a yaptığı operasyon için “yargı-MİT krizi” diye bahseden Şimşek’in, firari FETÖ’cü Zekeriya Öz ile de yakınlığı vardı.

Şimşek, Hakan Fidan’ın tutuklanacağının bilgisini Zekeriya Öz’ün kendisiyle paylaştığını A Haber canlı yayınında söylemişti.

PEHLİVAN’I HEDEF GÖSTEREN İSİMLERDEN

Barış Pehlivan, MİT şehidinin cenazesini haber yapan sitenin genel yayın yönetmeni olduğu için 2020 yılında tutuklandı. Söz konusu MİT şehidi cenazesi haberinin ardından ise Barış Pehlivan’ı hedef gösteren ilk isimlerden biri Abdurrahman Şimşek’ti. Hatta Pehlivan, söz konusu haber nedeniyle yaptığı savunmasında, “Şu anda Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Müdürünü benim bulunduğum sandalyeye getirmeye cesareti yoktur. Abdurrahman Şimşek bir tetikçidir. Kendisi ne zaman ki zamanında Fethullahçıların adamı olmuştur, MİT mensuplarını hedef göstermiştir, şimdi de başkalarını hedef göstermektedir. Ben bu davada sanık sandalyesindeysem 3 hafta önce kabul edilen MİT iddianamesinde Abdurrahman Şimşek’in de sanık olarak kabul edilmesi gerekiyordu” demişti.

Ancak öyle olmadı, Barış Pehlivan şehit cenazesi haberi nedeniyle hapse atılırken, MİT kumpası iddianamesinde adı geçen Şimşek’e dokunulmadı.

HABLEMİTOĞLU DAVASI SANIĞIYLA UKRAYNA’DA GÖRÜŞTÜ: “SORUŞTURMA DOSYASINDAKİ BİLGİLERİ GÖSTERDİ”

Peki Şimşek’in adı sadece MİT kumpası ve Zekeriya Öz ile mi geçiyordu?

Cumhuriyet tarihinin son 30 yılının en karanlık cinayetlerinden biri olarak kabul edilen Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmesine ilişkin açılan davada, Şimşek ile ilgili dikkat çeken ifadelere imza atıldı.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen, Hablemitoğlu cinayeti davasında, hakim karşısına çıkan sanık Nuri Gökhan Bozkır, 25 gün işkence gördüğünü, soruşturma dosyasına dair Abdurrahman Şimşek ve Zihni Çakır'ın bilgi verdiğini öne sürdü.

Hablemitoğlu cinayeti davasının “kara kutusu” olarak görülen ve 2022 yılında Türkiye’ye getirildikten sonra iddianamenin tamamlanmasını sağlayan Bozkır, firari olduğu yıllarda Şimşek’in kendisini Ukrayna’da ziyaret ettiğini anlattı.

Abdurrahman Şimşek’in kendisini 2020 yılında ziyaret ettiğini belirten Bozkır, o sıralarda henüz soruşturma aşamasında olan Hablemitoğlu dosyasından kendisine bilgiler getirdiğini belirtti.

“2020 yılı şubat ayında Abdurrahman Şimşek yanıma geldi” diyen Bozkır, “Benim şoförüm aldı onu havaalanından. İş yerime geldi. Elinde soruşturma dosyasından bilgiler vardı. Bana gösterdi. Bana ‘2 yıl yatarsın çıkarsın’ dedi” ifadelerini kullandı.

Yani Şimşek soruşturmanın gizliliğini ihlal etmiş, Hablemitoğlu cinayetinin şüphelisiyle gizli görüşmeler gerçekleştirmiş, üstelik henüz davaya dönüşmeyen dosyanın içeriğini şüpheli kişiye aktarmıştı.

BAKANIN TERCİHİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugünkü görüşmeleriyle ilgili yaptığı tercihlerle belki de mesaj verdi.

Düzenlemeden yararlanmaması için uğraşılan Barış Pehlivan’ın durumunu görüşmek için randevu alan CHP milletvekilleri yerine, onu hedef tahtasına oturtan, Sabah gazetesinin yetkilileriyle görüştü.