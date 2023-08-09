Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Barış Pehlivan' görüşmesini iptal etti!

CHP heyetinin Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan için bir araya gelmek istediği Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, görüşmeyi iptal ettiği bildirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Barış Pehlivan' görüşmesini iptal etti!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuksuzca 5. kez hapsedilmek istenen Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan için CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyetle görüşmesini iptal etti.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında daha önce 3 yıl 9 ay ceza aldığı ve cezaevinde 6 ay kaldıktan sonra tahliye edildiği davayla ilgili yeniden cezaevine gireceğini duyurmuştu.

Pehlivan, 'denetimli serbestlik'le çıkmasının şartlarından birinin hakkında yeni bir dava açılmaması olduğunu ancak açılan bir dava nedeniyle 8 ay ceza aldığını ve 15 Ağustos'ta teslim olacağını belirtmişti.

Denetimli serbestlikten faydalanmak için yaptığı başvurunun kabul edilmemesiyle gündemdeki yerini koruyan Barış Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz dün, Nöbetçi İnfaz Hakimliği'ne başvurarak Marmara Cezaevi’nin verdiği karara itiraz etmişti.

CHP'den, Adalet Bakanı Tunç'a 'Barış Pehlivan' ziyaretiCHP'den, Adalet Bakanı Tunç'a 'Barış Pehlivan' ziyaretiSiyaset
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