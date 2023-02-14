Hablemitoğlu davası: Beyanlarını yalanladı, ‘gizli tanık yapacaklardı’ dedi

Cumhuriyet tarihinin son 30 yılının en karanlık cinayetlerinden biri olarak kabul edilen Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, sanık Nuri Gökhan Bozkır savcılıkta verdiği bazı beyanlarını yalanladı ve kendisini Zihni Çakır’ın yönlendirdiğini öne sürdü. Bozkır ayrıca, Türkiye’ye getirildikten sonra MİT tarafından 25 gün işkence gördüğünü iddia etti.

FETÖ lideri Fethullah Gülen ve emekli Albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 21 Kasım'da Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, Gülen, FETÖ yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve eski MİT’çi Enver Altaylı, Hablemitoğlu'nu tasarlayarak öldürmeye azmettirmekle suçlandı. Levent Göktaş, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve emekli binbaşı Fikret Emek'in Hablemitoğlu'nu "tasarlayarak öldürdükleri" öne sürülmüştü. İddianamede, ayrıca Göktaş'ın "örgüt kurmak" suçundan, Mumcuoğlu ve Emek'in ise "suç örgütüne üyelik"ten cezalandırılmaları istenmişti.

KUMPAS SAVUNUCUSU ZİHNİ ÇAKIR’I İŞARET ETTİ: SAVCI İLE GÖRÜŞÜR, DOSYADAKİ EVRAKLARI GÖNDERİRDİ

Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Bozkır savunmasında, FETÖ kumpası Ergenekon davasında “Ergenekon’un 1 numarasını tanıdığını” ileri süren ve tanık da olan Zihni Çakır’ın kendisini yönlendirdiğini öne sürdü.

“Fikret Emek ismini bana Zihni Çakır söyledi” diyen Bozkır, Çakır ile Ukrayna’da defalarca görüştüğünü söyledi. Bozkır, “Zihni Çakır beni sürekli aradı. Sürekli irtibat halindeydik. Ukrayna’ya kaçan FETÖ’cüleri yakalatmak istediğimizi söyledi. Yardımcı olurum dedim. Zihni Çakır’ın yeğeninin de Ukrayna’da restoranı vardı. Yanıma gelip giderdi” dedi.

Bozkır savunmasının devamında, Zihni Çakır ile iddianameyi yazan savcı Zafer Ergün ile sık sık görüştüğünü öne sürdü ve “Zihni Çakır dosya içindeki evrakları bana gönderip sorular sorardı. Bal köpüğü renkte bir aracın fotoğrafını da gönderip sanıklardan Tarkan’ın gönderip göndermediğini sormuştu” diye konuştu. Bozkır ayrıca “Ukrayna’da gözaltına alınınca Zihni Çakır’ı aradım. ‘Ne oluyor hani gizli tanık olacaktım’ dedim. ‘Valla ben bir şey yapmadım. Savcı yapmış’ dedi” ifadelerini kullandı.

SABAH’IN HABER KOORDİNATÖRÜ ABDURRAHMAN ŞİMŞEK’İ İŞARET ETTİ: “SORUŞTURMA DOSYASINDAN BİLGİLER VERDİ”

Bozkır’ın, Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak’ın başında bulunduğu Turkuvaz Medya’ya bağlı Sabah gazetesinin haber koordinatörü Abdurrahman Şimşek ile ilgili iddiaları da dikkat çekti.

Dönemin Sabah gazetesi istihbarat şefi Abdurrahman Şimşek’in kendisini ziyaret ettiğini söyleyen Bozkır, Hablemitoğlu dosyasından bilgiler getirdiğini öne sürdü.

Bozkır, “2020 yılı şubat ayında Abdurrahman Şimşek yanıma geldi. Benim şoförüm aldı onu havaalanından. İş yerime geldi. Elinde soruşturma dosyasından bilgiler vardı. Bana gösterdi. Bana ‘2 yıl yatarsın çıkarsın’ dedi” ifadelerini kullandı.

FETÖ’nün, MİT’e yönelik kumpas operasyonu sonrasında, 7 Şubat MİT Kumpası iddianamesine göre, MİT mensuplarının ifşasında rol oynayanlar arasında Abdurrahman Şimşek de vardı. Şimşek, Hakan Fidan’ın tutuklanacağını bilgisini FETÖ’cü firari eski savcı Zekeriya Öz’ün kendisiyle paylaştığını söylemişti.

“MİT’ÇİLER BENİ TEHDİT ETTİ, 25 GÜN BAŞIMA ÇUVAL GEÇİRDİLER, DAYAK YEDİM, KÖPEK MUAMELESİ YAPTILAR”

Şimdiki AYM Üyesi dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Fidan ve dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan ile 2014 yılında görüştüğünü söyleyen Bozkır, Fidan’a MİT TIR’ları davasıyla ilgili bir tanık götürdüğünü, Hablemitoğlu cinayetiyle ise ilgilenmediğini söylediğini belirtti.

Şimdiki Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak’ın yeğeni Recep Sancak’ın yanına geldiğini söyleyen Bozkır, bu süreçte MİT’te çalıştıklarını ifade eden kişilerin de kendisini tehdit ettiğini belirtti. Bozkır, ifadesinden şunları anlattı:

“Beni gizli tanık yapacaklardı bir anda sanık oldum. Ankara’da beni MİT personeli aldı. 25 gün Esenboğa Havaalanı’na yakın bir yerde başıma çuval geçirildi. Sürekli dayak yedim, küfrettiler. Köpek muamelesi yaptılar. MİT’te gözaltındayken, Sedat Peker ve Can Dündar’ı sordular, Hablemitoğlu suikastıyla ilgili hiçbir şey sormadılar. Ukraynalılar benden çok özür diledi. ‘Sizinkiler istedi’ dedi. Ukrayna istihbaratına ait uçakla tabut içinde Türk istihbaratı istediği için götürüldüm."

CİNAYETİN KARA KUTUSU NURİ GÖKHAN BOZKIR’IN İRFAN FİDAN VE MUSTAFA ÇALIŞKAN İTİRAFLARI NEYDİ?

Nuri Gökhan Bozkır’ın, Türkiye’ye getirildikten sonra 8 Şubat 2022’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca alınan ifadesi iddianamenin en önemli bölümlerini oluşturmuştu.

2015 yılında Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde durdurulan soğan yüklü bir TIR'da “infilaklı fitil” taşınmasına ilişkin dosyada adı geçen Bozkır, bu tarihlerde Ukrayna’ya kaçmıştı.

Suriye’ye silah ticaretini Levent Göktaş’la beraber yaptığı iddia edilen Bozkır, yıllarca kaçak yaşadı. Ancak Bozkır, Ukrayna’ya kaçmadan bir yıl önce yani 2014’te Hablemitoğlu cinayeti üzerine Berat Albayrak’a yakınlıklarıyla anılan dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Fidan ve dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan ile görüşmüştü.

FETÖ KUMPASÇISI ZİHNİ ÇAKIR ARACILIĞIYLA EMNİYETE GİTTİ

Bozkır ifadesinde, 2014 yılında Çalışma Bakanı Faruk Çelik’in yeğeni olarak bildiği Gültekin isimli kişinin aracılığıyla Zihni Çakır ile tanıştığını anlatmıştı. Zihni Çakır, FETÖ kumpası olan Ergenekon davasında “Ergenekon’un 1 numarasını tanıdığını” ileri süren isimdi. Çakır’ın beyanı FETÖ ve iktidar medyasında da çokça kullanılmıştı. Ergenekon kumpasında tanık da olan Çakır, dava kapsamında yüzlerce kişinin hapis yatmasına sebep olmuştu.

Bozkır, Zihni Çakır ile tanıştıktan sonra, FETÖ üzerine konuştuklarını, Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili bilgisinin olduğunu ve Çakır’ın kendisini İstanbul TEM Şube Müdürlüğü’ne yönlendirdiğini belirtmişti.

HABLEMİTOĞLU VE MİT TIR’LARI İFADELERİ RESMİYETE DÖKÜLMEDİ

Zihni Çakır’ın yönlendirmesiyle İstanbul TEM Şube Müdürlüğü’ne dört defa giden Bozkır, daha sonra Mustafa Çalışkan ve İrfan Fidan ile görüştüğünü anlattı. Bozkır bu görüşmelerinde, MİT TIR’ları ve Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili önemli bilgilerinin olduğunu söylediğini fakat resmi bir ifadesinin alınmadığını ifade etmişti.

Yani Hablemitoğlu cinayetinin zanlılarından Bozkır, anlattıklarına göre Mustafa Çalışkan ve İrfan Fidan ile görüşmüş, suikast ile ilgili bilgiler vermiş fakat resmiyete dökülmesi engellenmişti.

İddianamede; Berat Albayrak’a yakınlığıyla bilinen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile kavgaları sık sık gündeme gelen Mustafa Çalışkan ve İrfan Fidan’ın, Bozkır’ın ifadelerini resmiyete dökmemesinin sebebine dair ise herhangi bir bilgiye yer verilmedi. İktidar içerisinde nüfuzları olduğu bilinen Çalışkan ve Fidan’ın iddianamede isimlerinin geçirilmesi ise dikkat çekmişti.