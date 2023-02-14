Deprem çağrıları değil tokalaşma gündem oldu: İşte AKP'lilerin görmediği Muharrem İnce tweetleri

GERÇEK GÜNDEM /

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen cenaze töreninde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan protokolde bulunan muhalefet liderlerini es geçerek yalnızca Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile tokalaştı. Diğer liderlerin yüzüne dahi bakmayan Erdoğan daha sonra da Muharrem İnce'nin yanına geçti.

Törene AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Başbakan Tansu Çiller ve eski Başbakan Binali Yıldırım katıldı.

Muharrem İnce kısa sürede Twitter'da trend topic (TT) oldu. Tokalaşma AKP'lilerin dikkatini çekerken İnce'nin davranışları partililer tarafından sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

AKP'LİLER MUHARREM İNCE'NİN DEPREM ÇAĞRILARINI GÖRMEDİ

Muharrem İnce'nin merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler nedeniyle yaptığı çağrılar ise AKP'lilerden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aynı ilgiyi görmedi. Muharrem İnce, Erdoğan'ı da eleştirerek depremin afete dönmesine neden olan ihmallerin sorumlularının yargılanması gerektiğini söylemişti.

Muharrem İnce felaketin ilk gününden bu yana depremle ilgili devlete çağrıda bulunan isimler arasında yer almıştı. Enkazlarda arama kurtarma çalışmalarının günler boyunca başlamamasına tepki gösteren ince enkazlar kaldırılmadan açılacak davalar için delil toplanması gerektiğine dair çağrıda bulunmuştu. Öte yandan İnce, afet sırasında da sınırların açık olduğunu ve Suriyelilerin serbestçe Türkiye'ye geçiş yapabildiğini ileri sürmüştü. İnce, Türkiye içindeki ekiplerin afet bölgesine yetkililer tarafından yönlendirilmediğini ancak yurt dışından ekiplerin kısa sürede bölgeye ulaştığını da belirtmişti. Afet bölgesi için yardım çağrılarını sürdüren İnce, afet döneminde Borsa İstanbul'da yapılan şüpheli işlemler için de Erdoğan'ı suçlamıştı.

Muharrem İnce'nin paylaşımlarından öne çıkanlar:

"İNSANLAR CANIYLA UĞRAŞIRKEN BORSAYI İŞLEME KAPATMADINIZ"

"İnsanlar canıyla uğraşırken borsayı işleme kapatmadınız. Borsaya yatırım yapın dediniz, insanların soyulmasına göz yumdunuz. Neyse ki bugün itibariyle geç de olsa borsada işlemleri durdunuz ama yetmez. Pazartesi gününden bugüne kadar yapılan tüm işlemleri iptal edin.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'nın, Cumhurbaşkanı Danışmanı'nın, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı'nın ve İletişim Başkanı'nın; Borsa İstanbul yönetiminde ne işi var? Fazla maaş alsınlar ve borsada insanların soyulmasına göz yumsunlar diye mi atadın oraya?

Sayın Erdoğan, Borsa İstanbul yönetimine yerleştirdiğin bürokratlarını, bu kendini bilmez Ekonomi Bakanı'nı ve SPK Başkanı'nı derhal görevden al! Seni millet seçimde zaten görevden alacak!"

LİYAKATSİZ ATAMALARIN HESABINI VERECEKSİNİZ

"AFAD'da deprem öncesi tedbirleri almaktan sorumlu olan Orhan Tatar sahada. Peki ilahiyat fakültesi mezunu olan, depremle alakalı hiçbir bilgi birikimi olmayan Afetlere Müdahale Genel Müdürü İsmail Palakoğlu nerede? Liyakatsız atamalarınızın hesabını vereceksiniz!"

İNSANLARI TWİTTER'A ERİŞİMİ ENGELLEYEREK KURTARAMAZSINIZ

"Twitter'a erişimi engelleyerek enkaz altındaki insanları kurtaramazsınız. İnsanlar Twitter üzerinden yardım çağrılarını dile getiriyor ve yaygınlaştırıyor. Bu akıl dışı karardan derhal vazgeçin!"

KURTARMA EKİBİ, ASKER, POLİS GÖRMEDİM

"Erdoğan ağzın da bozuk, zihniyetin de bozuk. Ben ilk gün gece yarısı Kahramanmaraş Trabzon Caddesi'ndeydim. Kurtarma ekibi, asker, polis görmedim. İnsanlar içecek su, çorba bulamadılar, kurtarma ekibi göremediler. İsyan ettiler. O şerefsiz sözü söyleyene yakışır."

SEN DE YANINDAKİ BECERİKSİZLER DE GİDECEKSİNİZ

"Ben 2006 model külüstür bir otobüsle ilk gün Kahramanmaraş’a gidip gece 02.07’de askerimizi kışladan derhal çıkarın dedim. Sen jetinle daha bugün gidebildin, askeri geç görevlendirdin, OHAL’i geç ilan ettin. Sen de yanındaki beceriksizler de gideceksiniz."

SÖZÜMÜZ ASKERİMİZİ KIŞLADAN GEÇ ÇIKARANADIR

"Askerimiz, polisimiz, doktorumuz, hemşiremiz, arama kurtarma çalışmasına katılan tüm personelimiz tabii ki şereflidir. Onlara kim söz edebilir. Bizim sözümüz; organizasyonu yapamayana, koordinasyonu sağlayamayana, askerimizi kışladan geç çıkaranadır!"

"Ülke tarihimizin en büyük afetlerinden birisini yaşıyoruz. Ülkemizde faaliyet gösteren tüm büyük şirketlere çağrımdır; bu afete duyarsız kalmayın. Hangi şekilde olursa olsun yardımlarınızı gerçekleştirin. Bu millet, bu zor günlerde yanında olanı da yanında olmayanı da unutmaz."

"Gün ayrışma günü değil, dayanışma günüdür. AFAD da bizim AHBAP da."

SABRIMIZI DAHA FAZLA TAŞIRMAYIN

"Yağmalama ve gasp faaliyetlerine karışan kim olursa olsun yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılmalı, bunu yapan Suriyeliler ise derhal sınır dışı edilmelidir. Geçirdiğimiz bu zor günlerde daha fazla insanlıktan çıkmayın. Sabrımız zaten taştı daha fazla taşırmayın!"

"Adıyaman Gölbaşı'nda, depremden etkilenen evladımız Semih ile tanıştım. Bu bölgede çadır bile yok, insanlarımız ateş yakarak ısınıyorlar. Bu bölgenin ihtiyaçları bir an önce giderilmelidir."

BUNU DA BEN DEFTERE YAZDIM

"Adıyaman'da 116 saattir devlet yok! Bunu da ben deftere yazdım."

"Adıyaman Besni Goss Cafe'deyim. Burada yaklaşık 100 yurttaşımız 5 gündür yardım bekliyor. Ne devlet yardım ediyor ne de belediye. İnsanlarımızın sesini duyun artık!"

"Devleti yönetenlere sesleniyorum; gelin depremin yaralarını sarmak için tüm bu önerilerime kulak verin ve vakit kaybetmeden hayata geçirin. Önce insanlarımızı kurtarıp yaralarımızı saralım. Daha sonra hepinizle teker teker hesaplaşacağız!"

"Kamu kamplarını derhal depremzedelerin kullanımına açın, bütün karavanlara el koyun, uluslararası camiaya seslenip sığınmacıları gönderme talebimizi iletin. Bunları artık gönderelim. Boş ve mahkemelik konutlar için hukuki düzenlemeleri bir an evvel yapın."

"YABANCIYA KONUT SATIŞI DERHAL DURDURULMALI"

"Deprem nedeniyle zaten var olan konut ihtiyacı daha da artmıştır. Yabancıya konut satışı derhal durdurulmalıdır."

"Boş evleri, otelleri, kamu kamp ve misafirhanelerini doldurmadan yurtları kullanmak için üniversiteleri uzaktan eğitime geçirmek yanlış bir işlem sırasıdır."

"Enkaz kaldırmadan önce; her enkazdan delil numunelerini, rantiyeye bulaşmamış akademik kurumlara toplatın ve güvenceye alın. Sorumluluğu ve ihmali bulunanlar, rant hırsı nedeniyle insanlık suçu işleyenler cezasız kalmayacak."

"ÜNİVERSİTELERİ DERHAL AÇIN"

"Tekrarlıyorum; yurtlar için üniversiteleri kapatmak yerine, depremzedelerimize önce otelleri, boş konutları, misafirhaneleri, öğretmenevlerini, orduevlerini, hakimevlerini açın. Bugünleri yaşamamızın sebebi eğitimsizlik iken eğitimi feda etmeyin, üniversiteleri derhal açın!"

"Ailesi deprem bölgesinde olup, yurtlarda kalan gençler; yurtları terk etmeyin, o yurtlar sizin. Ben yanınızdayım."

"Müteahhitlerin elbette suçu vardır ve yargılanmalıdırlar. Peki o yapıların zeminine bakmadan izin verenler, yapı denetim işini yapanlar, iskan ruhsatı verenler, imar affı çıkaranlar ve imar affı ile övünenler neden tutuklanmıyor, neden yargılanmıyor?"

"AHBAP, Babala, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'a karşı yönettiğiniz algı operasyonlarını ve linç kampanyasını derhal sonlandırın. İnsanlar canla başla tek bir canı kurtarmak için uğraştı ve hala uğraşıyorlar. Beceriksizliğinizi örtbas etmeye çalışmak yerine işinizi yapın!"

"ENKAZ ALTINDA OLAN KAÇ YURTTAŞIMIZ VAR? BUNU BİLMEK HAKKIMIZ"

"Başımıza ne geldiyse eğitimsizlikten geldi. Bina yoksa çadırda, çadır yoksa tarlada eğitime devam etmeliyiz. Biz Kurtuluş Savaşımızı verirken Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Maarif Kongresi düzenlemiş bir milletiz, eğitime ara vermemeliyiz."

"Devleti yönetenlere soruyorum; hala enkaz altında olan kaç yurttaşımız var? Bunu bilmek hakkımız."

"Mimarlar ve Mühendisler Odalarına sesleniyorum. Deprem bölgesinde delillerin karartılmaması için deprem bölgesine bilirkişiler bulun. Müteahhitler yetmez. İmzası olan herkes, bakanlıklar, belediyeler, yapı denetim şirketleri, kim varsa yargılanmalıdır."

Kaynak: Gerçek Gündem