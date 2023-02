Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a seslendi: Sana verecek 1 yıl değil, 1 günümüz bile yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, deprem bölgesinde yeniden konut yapılmasına ilişkin "1 yıl müsaade edin" sözlerine tepki gösterdi.

CHP lideri Twitter hesabından açıklama yaparak "Bu ülke sana 20 yıl verdi. Darbe gördü sayende. Covid’de 5 maskeye muhtaç ettin. Ormanlarımız yandı, uçak bulamadın. Ekonomiyi çökerttin. Depremde yıkıldık. Hep beceriksizdin. Sana verecek 1 yıl değil, 1 günümüz bile yok. Bir beceriksizliğe daha katlanamayız. Seçimden korkma" dedi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a seslenerek "Ya da kork. Seçim zamanında yapılacak" ifadesini kullandı.

Bu ülke sana 20 yıl verdi. Darbe gördü sayende. Covid’de 5 maskeye muhtaç ettin. Ormanlarımız yandı, uçak bulamadın. Ekonomiyi çökerttin. Depremde yıkıldık. Hep beceriksizdin. Sana verecek 1 yıl değil, 1 günümüz bile yok. Bir beceriksizliğe daha katlanamayız. Seçimden korkma. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 14, 2023

NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin vurduğu Adıyaman'da vatandaşlardan 1 yıl müsaade isteyerek "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdan devletlerine güvenmelerini istiyorum. Bazı istismar şebekelerine sakın kulak vermeyin. Bugün birlik olma günü, dayanışma günüdür. Tek yürek olarak vatandaşlarımızla el ele verme günüdür. Sosyal medya platformu vasıtasıyla yalan yanlış haberlerle sizleri galeyana getirmek isteyen provokatörlere kesinlikle prim vermeyin. İstismar peşinde koşanların hepsi maşeri vicdan kaydediyor. OHAL yasasını niye çıkardık? Bunu istismar etmesinler diye. Bazı yerlerde soygunlar oldu, marketler soyuldu. Bu millet harama hiçbir zaman tevessül etmez. O marketlerin sahiplerine müracaat etseler onlar ne var ne yok marketlerindeki her şeyi seferber eder. Şu anda TIR'larla yiyecek giyecek her şey geliyor. Bu millet vefakar, mağdura, mazluma el uzatmadan yapamaz. Bizim mayamızda bu var. Her şeyden önce Müslümanız ve bir ekmeği paylaşmayı biliriz. Her karanlığın sonunda bir aydınlığın, her gözyaşının sonunda bir ferahlığın olduğunu çok iyi biliyoruz. Ülkemizin daha önce yaşadığı felaketlerdeki yaraları nasıl hızla sardıysak inşallah burada da aynısını yapacağız, hiç kimseyi aç, açıkta bırakmayacağız. İlk günden itibaren deprem bölgesinde fedakarca çalışan tüm ekiplerimize, gönüllülerimize teşekkür ediyorum."