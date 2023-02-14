Prof. Dr. Naci Görür "İnşallah bu sefer sesimi duyurabilirim" diye seslendi; Deprem bölgesinde inşaata başlanmaması için uyardı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür deprem bölgesinde inşaata hemen başlanılmaması gerektiğini söyledi.

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Prof. Dr. Naci Görür "İnşallah bu sefer sesimi duyurabilirim" diye seslendi; Deprem bölgesinde inşaata başlanmaması için uyardı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın deprem bölgesinde kalıcı konutların bir an evvele başlanacağına ilişkin açıklamasını değerlendirdi. 

Görür, "İnsani açıdan bu yaklaşımı elbette anlıyorum ama nacizane tavsiyem bu bölgenin tümünde mikro-bölgeleme çalışması yapmadan yerleşim alanları için yer seçilmemeli ve inşaata başlanmamalı. İnşallah bu sefer sesimi yetkililere duyurabilirim. Sevgiyle" dedi.

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