AKP'li yetkili: 'Cumhur İttifakı açısından oy kaybı olacak'

Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 kentte büyük bir yıkıma neden olurken; depremlerin bilançosu her geçen dakika ağırlaşıyor.

Deprem bölgesinde enkaz altında hala binlerce insanın olduğu ifade edilirken; seçimlerin akıbeti de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '1 yıl süre istiyorum' sözleri ile tartışılmaya başladı.

ARINÇ'TAN ERTELENSİN ÇIKIŞI

Söz konusu tartışmaya ilişkin dün bir açıklama yayınlayan TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, seçimlerin olağan takviminde yapılamayacağını söylemişti.

Arınç seçimlerin ertelenmesi için anayasa değişikliği önerisinde bulunarak, şu ifadeyi kullandı:

"Anayasanın 78. maddesine konulacak bir fıkra, mevcut hükme ilaveten, adeta olağanüstü hal ilanındaki gerekçeye benzer şekilde deprem benzeri afetlerde de seçimlerin ertelenmesini hükme bağlayabilir. Şüphesiz anayasa hükmü olacağı için tüm partilerin ve mnilletvekillerinin nitelikli çoğunlukta uzlaşması gerekmektedir."

"BİRAZ ERTELEME OLMALI"

Seçimlerin ertelenmesi konusunda AKP'den bir açıklama yapılmamış olsa da, AKP'li bir yetkilinin verdiği bilgi partinin seçimlere yaklaşımı hakkında bilgi veriyor.

Reuters'a bilgi veren AKP'li bir yetkili, parti teşkilatının vatandaş ile seçimleri konuşacak bir dönemde olunmadığını ifade ederek, "Düşünsenize Urfa'ya, Hatay'a, diğer şehirlere gidip sandık mı koyacaksınız? Bu mümkün mü? OHAL ortada, TBMM'nin de destek vermesi lazım. Biraz erteleme olmalı" dedi.

Aynı yetkili, "(Ne zaman olacağı konusunda) ortak bir yol bulunur ama Kasım en makul zaman gibi gözüküyor" diyerek; "...sanki seçimden kaçıyormuşuz gibi bir hava da yaratılmasın. (Muhalefetin) meydan okumaya dönmesi halinde bambaşka bir durum da ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKI AÇISINDAN OY KAYBI OLACAK"

Cumhur ittifakı açısından şu ortamda oy kaybının olacağını söyleyen aynı yetkili, "İnsanlarımız acılı, canlarını kaybetmiş, eşini, çocuğunu, anasını babasını, mal varlığını, evini hepsini kaybetmiş. Bu ortamda birine bunun faturasını kesmek isteyecektir. Ama dünyanın en büyük depremlerinden biri oldu bu. İki çok büyük deprem saat farkıyla yaşandı. O yüzden bunu anlamak lazım. İnsanların yarası sarılmalı, yeni bir yaşam kurmaları lazım. Buna imkan tanıyacak bir makul zaman gerekiyor" diye konuştu.

"SEÇİM KOLAY DEĞİL"

Bir hükümet yetkilisi ise depremde yıkım yaşayan kentlerdeki fiziki altyapıya dikkat çekti.

Yetkili, "Yani siyaseten bakmasak bile fiziki ortam bile buna uygun değil. Nereye sandıklar kurulacak, nereye seçmen listelerini asacaksınız, kim gelip kontrol edecek. Hayatın biraz düzene girmesi gerekiyor. Seçim ortamı mı kaldı ülkede? Nerede kim kampanya yapacak? 'İktidarı böyle yakaladık' mı diyecek muhalefet?" dedi.

Kısa süre içinde seçimlere gidilmesi halinde iktidarın oy kaybı olacağını ifade eden aynı yetkili, "Kasım ayına kadar seçimin ertelenmesi faydalı olacaktır. Erdoğan ve Bahçeli'nin bir araya gelip değerlendirme yapması temelde son söz için gerekli gibi" diye konuştu.

BÖLGEDEKİ SEÇMEN PROFİLİ

AKP ve ittifak kurduğu MHP, Haziran 2018'de yapılan son milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde güçlü bir performans gösterirken bu performans depremde yıkım yaşayan 10 ilde daha baskındı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan söz konusu 10 ilde oyların %55'ini aldı. Erdoğan böylece bu 10 ilde, ülkenin geri kalanında aldığı %52 oy oranına kıyasla daha iyi performans göstermiş oldu.

Milletvekilliği seçiminde ise depremden etkilenen 10 ilde AKP oyların %43'ünü, AKP ve MHP ittifakı oyların %55'ini aldı. Milletvekili dağılımına bakıldığında ise ittifak, oy oranlarının işaret ettiğinden de iyi performans göstererek 10 ile ayrılan 91 sandalyenin 56'sını kazandı.