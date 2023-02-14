Bülent Arınç, 'ertelensin' demişti: AKP'den 'kafa karıştırıyor' tepkisi geldi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AKP'li Bülent Arınç'ın seçimin ertelenmesi yönündeki çağrısının ardından kamuoyunda yoğunlaşan seçim tarihi tartışmaları hakkında konuştu.

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Bülent Arınç, 'ertelensin' demişti: AKP'den 'kafa karıştırıyor' tepkisi geldi

Türkiye 6 Şubat günü meydana gelen, 10 ilde on binlerce yurttaşın hayatını kaybetmesine neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yasını tutmaya devam ederken eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı AKP'li Bülent Arınç'ın "seçim ertelenmeli" çıkışı yapması siyasetin tartışma konusu oldu.

Bülent Arınç'ın bu çağrısı üzerine AKP yönetiminden de ilk yanıt geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin seçimle ilgili herhangi bir şey konuşmadığını söyledi.

Hürriyet’ten Hande Fırat'a konuşan Yavuz, "Biz şu an can kurtarma derdindeyiz. Şu ana kadar seçimle ilgili herhangi bir şeyi toz zerresi kadar bile konuşmadık. Bunu konuşmaya utanırız" dedi.

Yavuz, "Hepimiz deprem bölgesindeyiz. Bu felaketin ortasında bunu konuşmak abesle iştigal, giden canlarımıza hakarettir. Bunu konuşanlar kafaları bulandırmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. 

 
 
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