Dikkat çeken yorum: 'Seçim 6 ay ya da 1 yıl ertelenirse, Cumhur İttifakı baraj sorunuyla bile karşı karşıya kalabilir'

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, seçim tarihinde 6 ay ya da 1 yıl gibi bir ertelemenin söz konusu olması durumunda Cumhur İttifakı'nın yaşanacak ekonomik enkaz altında baraj sorunuyla bile karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

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Dikkat çeken yorum: 'Seçim 6 ay ya da 1 yıl ertelenirse, Cumhur İttifakı baraj sorunuyla bile karşı karşıya kalabilir'

18 Haziran'da yapılması gereken ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Mayıs'a çekileceği açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin tarihi, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle tartışma konusu.

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "Eğer 6 ay ya da 1 yıl gibi bir erteleme söz konusu olursa yaşanacak ekonomik enkaz altında baraj sorunu ile bile karşı karşıya kalabilir Cumhur İttifakı… Nitekim büyük afetlerin faturaları yaklaşık 6 ay ile 1 yıl arasında çıkmaya başlar. Zaten ekonomisi sallantıda olan bir ülkeyi dümdüz eder" yorumunu yaptı; ardından şunları söyledi:

"99 yılında yaşanan depremin 2001 krizine etkisi olmadı mı? Üç partiyi tamamen yıktı, aradan AKP sıyrıldı… Bu sefer bu depremin hiçbir sonucunun olmayacağını düşünecek kadar saf olamazlar. Fatura en az 100 milyar dolar… Zaten eksi rezervlerle idare etmeye çalışan bir Türkiye var. Bırakın AKP'yi, kim gelirse gelsin bu enkazın altından zor çıkar."

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