'İşkembe-i kübradan sallamıyorum, seçim ertelenecek'
Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, "İşkembe-i kübradan sallamıyorum, seçim ertelenecek" başlıklı yazısında görüşünü Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) geçmişte verdiği iki kararla destekledi.
18 Haziran'da yapılması gereken ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Mayıs'ta düzenleneceği açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle tartışma konusu oldu.
Kimileri sandığın belirlenen günde kurulacağını savunurken, kimileri ileri bir tarihe ötelenebileceğini ileri sürdü. Bunlardan biri de, Halk TV yazarı Mehmet Tezkan'dı.
Dün kaleme aldığı yazıda seçimin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla sonbahara ötelenebileceğini, hatta bir yıl ertelenmesinin de senaryo dahilinde olduğunu kaydeden Tezkan, bugün üç tür tepki aldığını ifade etti:
"Birincisi; Anayasa’ya göre savaş hali dışında mümkün değil yazdığının temeli yok diyenler çıktı. Ben zaten Anayasa’ya göre mümkün olmadığını Anayasa’yı arkadan dolanmanın planları yapıldığına işaret ettim.