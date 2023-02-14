'İşkembe-i kübradan sallamıyorum, seçim ertelenecek'

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, "İşkembe-i kübradan sallamıyorum, seçim ertelenecek" başlıklı yazısında görüşünü Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) geçmişte verdiği iki kararla destekledi.

2023 seçim
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'İşkembe-i kübradan sallamıyorum, seçim ertelenecek' - Resim: 1

18 Haziran'da yapılması gereken ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Mayıs'ta düzenleneceği açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle tartışma konusu oldu.

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'İşkembe-i kübradan sallamıyorum, seçim ertelenecek' - Resim: 2

Kimileri sandığın belirlenen günde kurulacağını savunurken, kimileri ileri bir tarihe ötelenebileceğini ileri sürdü. Bunlardan biri de, Halk TV yazarı Mehmet Tezkan'dı. 

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'İşkembe-i kübradan sallamıyorum, seçim ertelenecek' - Resim: 3

Dün kaleme aldığı yazıda seçimin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla sonbahara ötelenebileceğini, hatta bir yıl ertelenmesinin de senaryo dahilinde olduğunu kaydeden Tezkan, bugün üç tür tepki aldığını ifade etti:

 

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'İşkembe-i kübradan sallamıyorum, seçim ertelenecek' - Resim: 4

"Birincisi; Anayasa’ya göre savaş hali dışında mümkün değil yazdığının temeli yok diyenler çıktı. Ben zaten Anayasa’ya göre mümkün olmadığını Anayasa’yı arkadan dolanmanın planları yapıldığına işaret ettim.

 

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