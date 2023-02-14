Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Dışişleri Bakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün sabah Türkiye’ye gelen İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Dışişleri Bakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün sabah Türkiye’ye gelen İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’i kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu” denildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugün sabah ikili bir görüşme yapmıştı.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu: Eşsiz Hatay'ı biz yeniden ayağa kaldıracağız Kılıçdaroğlu: Eşsiz Hatay'ı biz yeniden ayağa kaldıracağız
En stresli 3 burç! Her an kavgaya hazır gibi dolaşıyorlar.. En stresli 3 burç! Her an kavgaya hazır gibi dolaşıyorlar..
Erdoğan'dan deprem sonrası yeni açıklama: Hiç endişemiz yok Erdoğan'dan deprem sonrası yeni açıklama: Hiç endişemiz yok
Tepki üstüne tepki yağmıştı. Beren Saat sonunda konuştu Tepki üstüne tepki yağmıştı. Beren Saat sonunda konuştu
ÇOK OKUNANLAR
MTA yenilenmiş diri fay haritalarını yayınladı: 45 il, 110 ilçe fay üzerinde MTA yenilenmiş diri fay haritalarını yayınladı: 45 il, 110 ilçe fay üzerinde
'İşkembe-i kübradan sallamıyorum, seçim ertelenecek' 'İşkembe-i kübradan sallamıyorum, seçim ertelenecek'
‘Bu harita bize söylüyor’ diyerek açıkladı: İşte deprem tehlikesinin arttığı yerler ‘Bu harita bize söylüyor’ diyerek açıkladı: İşte deprem tehlikesinin arttığı yerler
Taha Duymaz'a ne oldu? Sosyal medyada çarpıcı iddialar Taha Duymaz'a ne oldu? Sosyal medyada çarpıcı iddialar
İsmail Saymaz, Bahçeli'yi kızdıracak 'Ahbap' gönüllüsünü açıkladı: 'Düğününde Ahbaplar da oradaydı' İsmail Saymaz, Bahçeli'yi kızdıracak 'Ahbap' gönüllüsünü açıkladı: 'Düğününde Ahbaplar da oradaydı'