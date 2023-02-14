Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Dışişleri Bakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün sabah Türkiye’ye gelen İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’i kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu” denildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugün sabah ikili bir görüşme yapmıştı.

Kaynak: ANKA