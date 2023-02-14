Erdoğan'dan deprem sonrası yeni açıklama: Hiç endişemiz yok

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Biz size güveniyoruz, endişemiz yok. Milletimle beraber bunun üstesinden geleceğiz" dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı öncesi AFAD merkezinde açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından açıklamarda bulunan Erdoğan, "Millete vereceğimiz sinyallerle, morallerle, milletimiz de AFAD'dan aldığı sinyallerle umutlu olacaktır. Biz size güveniyoruz, endişemiz yok. Milletimle beraber bunun üstesinden geleceğiz. Çok teşekkür ediyorum, eliniz dert görmesin" dedi.

"HİÇ ENDİŞEMİZ YOK"

Erdoğan, "Büyük bir felaket, takip ediyoruz. Hedefimiz 1 yıl içinde bu konutları yeniden inşa ve ihya. Tüm vatandaşlarımın ilk söyledikleri şey konut. 'Benim evlerim ne olacak?' ilk sözleri bu.
Daha önce Van'da, Bingöl'de, İzmir'de, sel afetlerinde nasıl kısa zamanda bunları inşa ettiysek burada da aynısını gerçekleştireceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Bu millet bu tür felaketlerin altından nasıl kalktıysa bundan da kalkacak. Hiç endişemiz yok" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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