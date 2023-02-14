AKP'li başkanlar şikayetçi olmuş, dava açılmıştı: İlker Başbuğ hakkında karar

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, "Türkiye Cumhuriyeti'nde Güç Odaklarının Mücadelesi" kitabıyla ilgili yapılan söyleşideki sözleri nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

İlker Başbuğ, bugün görülen duruşmada, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan beraat etti.

İDDİANAME NEYDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Başbuğ’un “Türkiye Cumhuriyeti’nde Güç Odaklarının Mücadelesi” serisinin üçüncü kitabıyla ilgili 4 Ocak 2021’de Cumhuriyet'te yer alan söyleşisinde darbe imasında bulunduğu öne sürülmüştü.

AKP'nin bazı il ve ilçe başkanları ile kadın kolları başkanlarının da aralarında olduğu toplam 166 kişinin “müşteki” olarak yer aldığı iddianamede, İlker Başbuğ’un, söz konusu mülakatta “darbe” imasında bulunduğu ve bu şekilde “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme veya aşağılama” suçunu işlediği iddia edilmişti.

İddianamede bu nedenle İlker Başbuğ’un 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.