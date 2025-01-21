Ayşe Barım Soruşturmasında Flaş Gelişme! Bir Oyuncu Daha İfadeye Çağrıldı

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkındaki iddialar sonrası başlatılan soruşturma genişliyor. Soruşturma kapsamında oyuncu Nedim Saban, 'tanık' sıfatıyla ifade vermesi için savcılığa çağrıldı. Saban'ın perşembe günü adliyeye gelerek ifade vermesi bekleniyor.

NEDİM SABAN NE DEMİŞTİ?

Nedim Saban, tepkisini "Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında" diyerek göstermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Televizyon piyasasına girmek isteyen gençlere, tekelleşmeyi dilim döndüğünce anlatıyorum. Reddedilme olasılıklarında durumu kişiselleştirmemeleri gerektiğini, işin yetenek ya da donanımla hiç ilgisi olmadığını anlatıyorum. Ancak beni asıl kaygılandıran Ayşe Barım taifesinin son yıllarda ağzının tiyatrodan da sulanması. Küçümsedikleri sanatımız birden değerli oluverdi, bilet fiyatları tavan yaptı. Mesleğe yazık olmasın diye yıllardır açıkça söylediklerimi şuracığa bırakıvereyim."

NE OLMUŞTU?

ID İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Soruşturma çerçevesinde hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya 'tanık', oyuncu Deniz Işın ise 'mağdur' olarak ifade vermişti.

Kaynak: AA