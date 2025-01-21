Bolu'daki Faciada Grand Kartal Otel'in 18 Yıl Önceki İtfaiye Raporu Ortaya Çıktı! 'Dikkatli Davranılması Koşuluyla...'

Bolu'da Grand Kartal Otel'de 10 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 18 yıl öncesinin itfaiye raporu ortaya çıktı. Raporda, 'yangın sebebi olabilecek malzeme ve ısı kaynaklarının kullanımında dikkatli davranılması koşuluyla' otelin açılmasına izin verildiği belirtildi.

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Bolu'daki Faciada Grand Kartal Otel'in 18 Yıl Önceki İtfaiye Raporu Ortaya Çıktı! 'Dikkatli Davranılması Koşuluyla...'

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı. Yangın sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır incelemelerde bulunmak üzere olay yerine gitti.

Gözler bakanların yapacağı açıklamadayken; hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor. Bolu Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü'ne ait 22 Kasım 2007 tarihli rapor ise ihmal iddialarını güçlendirdi.

18 YILLIK İTFAİYE RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Raporda, Grand Kartal Otel'de yapılan inceleme sonuçları paylaşıldı. İşte rapordan çıkan sonuçlar:

  • "İşletme içerisinde toplam 25 adet, her katta 2 adet 6 Kg'lık KKT'lu, yangın söndürme cihazı tam ve çalışır vaziyette bulundurulduğu,
  • Çıkışlarının uygun olduğu,
  • İşletme içerisinde patlayıcı ya da patlayıcı madde bulundurulmaması,
  • Yangın sebebi olabilecek malzeme ve ısı kaynaklarının kullanımında dikkatli davranılması koşuluyla

yangın söndürme araç ve gereçlerinin tam ve sağlam olduğu tespit edilmiştir. Bahis konusu işletmenin faaliyete açılmasında müdürlüğümüz açısından sakınca bulunmamaktadır."

Bolu'daki Faciada Grand Kartal Otel'in 18 Yıl Önceki İtfaiye Raporu Ortaya Çıktı! 'Dikkatli Davranılması Koşuluyla...' - Resim : 1

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Kaynak: Haber Merkezi

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