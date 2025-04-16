AYM'nin Can Atalay Kararı Okunmuştu... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Kınama: 'Yetkilerimi Kullanacağım'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı, TBMM Genel Kurulu’nda resmen okundu. Böylece Anayasa Mahkemesi’nin anılan kararında Yargıtay 3.Ceza Dairesi’nin Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi ve tahliye talebinin reddine ilişkin kararının yok hükmünde olduğuna dair Anayasa Mahkemesi kararı TBMM Genel Kurulu’nda okutulmakla tebliğ edilmiş oldu.

Kararın TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca tarafından okutulmasının ardından Genel Kurul kapatıldı. Kararı, katip üye CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, AKP sıralarından gelen itirazlara rağmen okudu. Ancak Meclis tutanaklarına bu kısım yansıtılmadı.

TBMM BAŞKANI'NDAN KINAMA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan söz konusu olaya ilişkin açıklama geldi. Kurtulmuş, "TBMM Başkanvekili Karaca ve Katip Üye Suiçmez'i kınıyor, haklarında Anayasa ve İçtüzük'ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağımı beyan ediyorum" şeklinde konuştu.

Numan Kurtulmuş yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Genel Kurul’un 16 Nisan 2025 tarihli 77’nci Birleşimi’nin açılmasından önce yapılan Danışma Kurulu Toplantısı’nda, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu münasebetiyle bugün Genel Kurul’da sadece grup başkanvekillerinin geçmiş olsun temennisinde bulunması ve akabinde Genel Kurul’un çalışmalarına devam etmemesi kararlaştırılmış, ayrıca 17 Nisan 2025 tarihinde de Genel Kurul’un toplanmaması yönünde bütün siyasi parti gruplarının oy birliğiyle Danışma Kurulu önerisi imzalanmıştır.

'HUKUKEN YOK HÜKMÜNDEDİR'

Genel Kurul’da söz alan siyasi partilerin temsilcileri TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileklerini sunmuştur. Danışma Kurulu’nda oluşan bu ortak iradeye rağmen birleşimin sonunda TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Anayasa’ya, İçtüzük’e ve teamüllere aykırı olarak, Kâtip Üye Sibel Suiçmez’e Anayasa Mahkemesinin Can Atalay hakkında vermiş olduğu kararın hüküm kısmını okutmuştur. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’nın Anayasa’ya, İçtüzük’e ve teamüllere aykırı olarak bir metni kâtip üyeye okutması hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmündedir.

'GÜNDEME GİRECEK İŞLERİ TBMM BAŞKANI BELİRLER'

Genel Kurul’da TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’e bütün siyasi partiler tarafından geçmiş olsun mesajlarının verildiği oturumda teamüllere ve siyasi nezakete sığmayan bir davranışla TBMM hukuka aykırı bir uygulamaya maruz bırakılmıştır. Bu davranış aynı zamanda TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in şahsına yapılmış bir saygısızlıktır. Ayrıca; İçtüzük’ün 15’inci maddesine göre TBMM Başkanvekilleri, Genel Kurul birleşimlerini TBMM Başkanı adına yönetir. Başkanvekillerinin hangi birleşim ve oturumları yöneteceğini, gündemin “Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları” kısmında yer almasını ve gündeme girecek işleri TBMM Başkanı belirler.

'YETKİLERİMİ KULLANACAĞIM'

Hiçbir TBMM Başkanvekili, TBMM Başkanı’nın iradesi hilafına, temsil ettiği bu makamın yetkilerini kullanamaz. TBMM Başkanı tarafından belirlenmeyen herhangi bir husus, Genel Kurul gündemine getirilemez. TBMM Başkanı olarak Yüce Meclis’in saygınlığını korumak adına, hukuken yok hükmündeki bu tutumlarıyla görevlerini kötüye kullanan TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve Kâtip Üye Sibel Suiçmez’i kınıyor, haklarında Anayasa ve İçtüzük’ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağımı beyan ediyorum."

Kaynak: Haber Merkezi