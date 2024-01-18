AYM, kamu görevlilerinde toplu sözleşme ikramiyesindeki 'yüzde 2' şartını iptal etti

Yüksek Mahkeme, kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma şartı getiren düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı buldu

AYM, kamu görevlilerinde toplu sözleşme ikramiyesindeki 'yüzde 2' şartını iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), bugünkü Genel Kurul gündeminde, 7429 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle yapılan başvuruyu görüşerek karara bağladı.

Anayasa Mahkemesi, Kanunun 11. maddesiyle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin değiştirilen ek 4. maddesinde yer alan "yüzde 2" ibaresini iptal etti.

Buna göre, kamu görevlilerine, toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 2'sini üye olarak kaydeden sendikalara üye olma koşuluyla toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesini öngören düzenleme Anayasa'ya aykırı bulundu.

Yüksek Mahkemenin iptal kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.

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