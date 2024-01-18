Hrant Dink'in önünde öldürüldüğü apartmanın duvarını "Adalet" ile ışıklandırdılar

19 Ocak 2007’de çalıştığı Agos gazetesi önünde tetikçi Ogün Samast tarafından öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilmesinin üzerinden 17 yıl geçti.

Hrant Dink, her yıl olduğu gibi bu yıl da öldürüldüğü yerde anılacak. Son yıllarda ölüm yıl dönümünde bir gün önce eski Agos Gazetesi'nin binası olan Sebat Apartmanı lazer ışıklarıyla aydınlatılıyor.

Bu yılda Hrant Dink'in silüetinin yanına bir de fidan yansıtıldı. Dink'in önünde öldürüldüğü binanın duvarlarına lazer ışığıyla "Adalet" yazıldı.

Hrant Dink anması yarın (19 Ocak Perşembe) saat 15.00’te, 17 yıl önce öldürüldüğü yer olan Agos gazetesinin eski çalışma ofisinin bulunduğu Şişli’deki Sebat Apartmanı’nın önünde gerçekleştirilecek.