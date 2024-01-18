AKP'nin Hatay adayının Fethullah Gülen ile fotoğrafı çıktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı. AKP, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'da aday olarak Mehmet Öntürk'ü çıkardı. Ancak Mehmet Öntürk'ün Fettullah Gülen ile fotoğrafları ortaya çıktı.

Hatay, Kırıkhan doğumlu Öntürk, aynı zamanda AKP Hatay İl Başkanı. Mehmet Öntürk FETÖ ile olan ilişkileriyle de Hatay halkı tarafından tanınıyor.

Halktv.com.tr'de yer alan habere göre, Aday gösterilmesinin ardından Öntürk'ün Fetullah Gülen’e ziyaret fotoğrafları ortaya çıktı.

Mevcut AKP İl Başkanı Mehmet Öntürk’ün, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in Pensilvanya’ya neden gittiği bilinmiyor. Bu tür isimler aday gösterilmese de parti teşkilatlarında görevlerine devam edebiliyor.

FETÖ'YE 20 TON DEMİR BAĞIŞI

Belen İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Şahan'a ait olduğu tespit edilen ifadeye göre, Öntürk yalnızca Güne'e ziyaretiyle kalmamış aynı zamanda FETÖ terör örgütüne 20 ton demir bağışı da yapmış. Ancak bu bağışın ne şartla ya da ne karşılığında yapıldığı bilinmiyor.

Şahan'ın FETÖ ile ilişkisinin tespitinin ardından verdiği ifadede, bulunduğu Belen Eğitim Gönüllüleri Derneği'ne ziyarete gelen ve o sırada milletvekili adayı olan Öntürk, FETÖ'den ihraç edilerek tutuklanan öğretmenlere ne istediklerini soruyor. Yapımı devam eden yurt için inşaat malzemesi isteyen öğretmenlere 20 ton demiri birkaç telefon görüşmesine ayarladığı da ifadede yer alıyor.