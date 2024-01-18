Motosiklet sürücüleri dikkat, cezadan kaçamadı: Tam 39750 TL!

Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Trafik Kanunu'na göre, motosikletlerin trafikte yer alabilmesi için plakalı olması zorunludur. Bu kapsamda Aydın'ın Efeler ilçesinde, trafik ekiplerine takılan ehliyetsiz ve plakasız sürücüye toplamda 39 bin 750 TL cezai işlem uygulandı.

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Motosiklet sürücüleri dikkat, cezadan kaçamadı: Tam 39750 TL!

Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Trafik Kanunu'na göre, plakasız motosiklet kullanmak "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde sevk ve idare etmek" olarak tanımlanan bir trafik kural ihlali olarak kabul edilir.

Bu kapsamda trafik ekipleri, Aydın'ın Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde trafik ekipleri, plakasız bir motosikleti durdurdu.

PLAKASININ TAKILI OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Motosiklet sürücüsünün yapılan sorgulamasında daha önce mahkeme tarafından ehliyetine el konulduğu ve motosikletin tescil kaydı olduğu ancak plakasının takılı olmadığı tespit edildi.

Motosiklet sürücüleri dikkat, cezadan kaçamadı: Tam 39750 TL! - Resim : 1

TAM 39 BİN 750 TL CEZA

İHA'nın aktardığı habere göre, plakasız motosiklet sürücüsü ceza yemekten kaçamazken, işlemlerin ardından sürücüye toplamda 39 bin 750 TL cezai işlem uygulandı.

PLAKASIZ MOTOSİKLET KULLANMAK

Plakasız motosiklet kullanmak, Türkiye'de Trafik Kanunu'na göre yasaktır. Plakasız motosiklet kullanan sürücülere idari para cezası uygulanır. Ayrıca, motosiklet trafikten men edilir ve yediemin otoparkına çekilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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