TOKİ şantiyesinde iş cinayeti

Hatay Defne'de Rönesans Holding’in üstlendiği TOKİ konutlarının şantiyesinde 5'inci kattan düşerek yaralanan işçi Ömer Hasar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir haftadır yaşam mücadelesi veren Hasar, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

EN FAZLA İŞ CİNAYETİ İNŞAATLARDA

İSİG Meclisi'nin verilerine göre, 2023'te en az 1932 işçi, her gün "en az" 5 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

En fazla iş cinayeti inşaat-yol işkolunda yaşandı. İşkolunda hayatını kaybeden işçi sayısı 389 oldu.