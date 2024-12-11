Ayhan Bora Kaplan Krizinde Yeni Perde: Yeniden Gözaltına Alınan Emniyet Müdürleri Serbest Bırakıldı

Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve aynı şubede müdür yardımcısı olan Şevket Demircan, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bünyesinde ortaya çıkan gizli tanık skandalı çerçevesinde İçişleri Bakanlığı’nca açığa alındı.

Üç polis müdüründen Çelik ve Demircan, Kaplan soruşturması çerçevesinde gizli tanık olan Serdar Sertçelik’in yurtdışına kaçmasının ortaya çıkması sonrasında gözaltına alınarak tutuklandı.

Adli soruşturma devam ederken, İçişleri Bakanlığı skandalın detaylarının ortaya çıkarılması amacıyla müfettiş görevlendirmesi yaptı. Müfettiş talebiyle Çelik, Öner ve Demircan açığa alındı. Ancak geçtiğimiz günlerde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın imzasıyla üç polis müdürü yeniden aktif göreve döndü.

YENİDEN GÖZALTI

Öğrenilen bilgiye göre Murat Çelik ve Şevket Demircan yeniden gözaltına alındı.

Çelik ve Demircan, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. İki ismin ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Ankara Adliyesinde savcı tarafından sorgulanan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

'DARBECİ' DEMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara Emniyeti’nde yaşananları “hükümete yönelik darbe girişimi” olarak nitelendirmişti. Bahçeli, olaya adı karışan polisler için “darbeci” ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından bilgilendirildikten sonra ise darbe iddiasından vazgeçmişti.

Kaynak: Sabah