Ankara Adliyesi'nde Ayhan Bora Kaplan Depremi: Kritik Tahliyelerin Altında İmzası Vardı

Ayhan Bora Kaplan davasında verdiği tahliye kararıyla gündeme gelen Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı olan Hasan Şatır’ın görevi yeri HSK kararı ile değiştirildi. Şatır’ın bu karar sonrası emekli olmayı planladığı iddia ediliyor.

Son Güncelleme:
Ankara Adliyesi'nde Ayhan Bora Kaplan Depremi: Kritik Tahliyelerin Altında İmzası Vardı

Mahkeme Başkanı Hasan Şatır’ın ismi son günlerde, Ayhan Bora Kaplan dosyasında itiraz üzerine verdiği tahliye kararları ile gündeme gelmişti. Davaya bakan Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, tutukluluğuna devam kararı verdiği 5 isim, yapılan itiraz üzerine 33. Ağır Ceza tarafından tahliye edildi.

Ankara Adliyesi'nde Ayhan Bora Kaplan Depremi: Kritik Tahliyelerin Altında İmzası Vardı - Resim : 1

KAPLAN'IN KORUMASINA TAHLİYE

Ayhan Bora Kaplan davası sanıklarından Tansel Aktan, Uğur Pekşen (54), Hasan Can Saraçoğlu (24) ile Hasan Aslantaş (32); Hasan Şatır’ın başkanı olduğu Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı ile tahliye edilmişti. Pekşen, Ayhan Bora Kaplan Esenboğa Havalimanı girişinde yakalandığında koruma olarak Kaplan’ın yanında bulunuyordu.

Ankara Adliyesi'nde Ayhan Bora Kaplan Depremi: Kritik Tahliyelerin Altında İmzası Vardı - Resim : 2

HSK’YA İHBAR EDİLDİ

Başkan Şatır’ın yeni görevi için yargı kulislerinde ‘tenzili rütbe’ değerlendirmelerinde bulunuluyor. Bir yargı mensubu ise "Bu bir tür sürgün" değerlendirmesi yaptı. Hasan Şatır'ın görev yerinin değiştirilmesinde, bir avukatın HSK'ya yaptığı ihbarın etkili olduğu kaydedildi. Şatır'ın, yakın çevresine emekli olma düşüncesini paylaştığı belirtildi.

Ankara Adliyesi'nde Ayhan Bora Kaplan Depremi: Kritik Tahliyelerin Altında İmzası Vardı - Resim : 3

'KOZMİK ODA' ARAMALARINDA İMZASI VARDI

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığından alınan Hasan Şatır, TBMM eski başkanı Bülent Arınç'a yönelik 'suikast' iddiası ile başlatılan soruşturmada Seferberlik Bölge Başkanlığının "kozmik odalarında" günlerce devam eden aramaların altında imzası olan hakimlerden biriydi.

Şatır, anılan olay sonrası açılan davada Yargıtay'da yargılanmıştı.

Mahkeme Kararını Verdi! Ayhan Bora Kaplan Davasına Bakan Heyet Değişecek mi?Mahkeme Kararını Verdi! Ayhan Bora Kaplan Davasına Bakan Heyet Değişecek mi?Güncel

Ayhan Bora Kaplan Davasında Ara Karar ÇıktıAyhan Bora Kaplan Davasında Ara Karar ÇıktıGüncel

Kaynak: Halktv

Etiketler
Ayhan Bora Kaplan HSK
Son Güncelleme:
Yürüyen Merdivenlerin Neden Tırtıklı Olduğu Ortaya Çıktı: Hiç Kimsenin Aklına Gelmemişti Yürüyen Merdivenlerin Neden Tırtıklı Olduğu Ortaya Çıktı: Hiç Kimsenin Aklına Gelmemişti
Kestane Kabuklarını Tek Hamlede Soymanın Sırrı Ortaya Çıktı! Fıstık Soyar Gibi Soyacaksınız Kestane Kabuklarını Tek Hamlede Soymanın Sırrı Ortaya Çıktı! Fıstık Soyar Gibi Soyacaksınız
Domuz Eti Skandalı Sonrası Diyanet'in Telefonları Çöktü Domuz Eti Skandalı... Diyanet'e Telefon Yağdı
Beyoğlu Belediyesi'nde Patlama, Tahliye Edildi Beyoğlu Belediyesi'nde Patlama, Tahliye Edildi