Ayhan Bora Kaplan davasının 'firari' gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı!

Ayhan Bora Kaplan davasının ‘firari’ gizli tanığı Serdar Sertçelik Macaristan’da yakalanarak, geçici olarak tutuklandı.

Sertçelik'in 6 Temmuz'a kadar geçici olarak tutuklu kalacağı belirtilirken, kırmızı bültenle aranılan Serdar Sertçelik’in iadesi için sürecin başlatıldığı bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DA DUYURDU

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Sertçelik'in yakalandığı haberi doğrulandı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Kırmızı Bülten ile aranan Serdar Sertçelik yakalandı.

Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan;

Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme, Bir Suçu Gizlemek veya Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçlarından Kırmızı Bülten ile 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uluslararası seviyede aranan Serdar Sertçelik, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT’in müşterek çalışmaları sonucu Macaristan’da yakalandı.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğümüze bağlı İnterpol Europol Dairesi Başkanlığımızın takibini sürdürdüğü şahıs, 25 Mayıs 2024 tarihinde Gürcistan sahte pasaportu ve Simeon Nikos kimlik bilgisiyle Roszke Sınır Kapısından giriş yapmaya çalışırken yakalandı.

ELEKTRONİK KELEPÇEYLE FİRAR ETTİ

Sertçelik, elektronik kelepçeli olmasına rağmen yurt dışına firar etmişti.

İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirdiği müfettişlerin hazırladığı raporda, Sertçelik’in yurt dışına kaçtıktan 9 gün sonra hudut kapılarına bilgi verildiğini belirlenmişti.

SERDAR SERTÇELİK KİMDİR?

Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan’ı 8 Eylül 2023 günü yurt dışına kaçmak üzereyken Esenboğa Havalimanı’nda yakaladı.



Bu operasyonun devamında gizli tanık Serdar Sertçelik’in gündeme getirdiği hükümete komplo iddiası Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numaralı ismi olduğu iddia edilen Serdar Sertçelik, dava M7 kod adı ile gizli tanık yapılarak 19 sayfa ifade verdi. Sertçelik’in ev hapsindeyken yurt dışına kaçması ve dosyaya gizli tanık yapılma süreci tartışma yarattı.



Sertçelik, yurt dışına çıktıktan sonra katıldığı bir YouTube yayınında gizli tanık olduğunu açıkladı ve polisler tarafından ifadesinin yönlendirildiğini iddia etti.

Sertçelik, polisler tarafından bazı eski bakanlar ve mevcut bazı bakanlar ile bazı siyasiler hakkında ifade vermeye zorlandığını öne sürdü. Öte yandan AKP ve MHP'ye yönelik bir kumpas kurulduğunu iddia etti.