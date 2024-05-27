Kaplan davasının gizli tanığı nasıl firar etti: CHP’den Yerlikaya'ya 16 soruluk önerge!

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numaralı sanığı olduğu belirtilen, “Gizli tanık” olup cezaevine girmekten kurtulan Serdar Sertçelik’in, elektronik kelepçeli olarak ev hapsinde tutulmasına rağmen yurtdışına kaçtığı ortaya çıkmıştı. Bu kişinin ifadelerinde Emniyet’te “AKP, bazı eski bakanlar, Cumhurbaşkanlığı özel kalem müdürüne kumpas kurulması için zorla isimlerinin ifadeye yazılmak istendiğini” öne sürdü. Ancak hiçbir ifadesinde bu isimlerin geçmediği belirlendi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre; TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’nun CHP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Sertçelik’in firarıyla ilgili TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya 16 soru yöneltti.

"EVİNİN ÖNÜNDE POLİS OLMADIĞI DOĞRU MU?"

Kılınç, Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

1- Gizli tanık Serdar Sertçelik’in 27 Kasım’da evinden ayrıldığı belirtiliyor. Hangi tarihte ve kimlerin desteğiyle yurt dışına kaçtı?

2- Sertçelik’in ev hapsinde bulunduğu adresten ayrıldığı belirlendikten sonra yakalanması için neler yapıldı?

3- Sertçelik yurtdışına firar ettiği tarihte, hakkında Mahfuz Tatar adlı kişinin öldürülmesi olayı nedeniyle gözaltı kararı bulunuyordu. Buna rağmen evinin önünde polis bulundurulmadığı iddiaları doğru mu?

"AYAĞI ALÇIDAYKEN VE ELEKTRONİK KELEPÇE OLDUĞU HALDE..."

4- Ev hapsinde bulunan Sertçelik adli kontrol kararını ihlal ederek 21 Kasım 2023’te Ankara’da gittiği bir restoranda ayaklarından vuruldu ve hastanede bacakları alçıya alındı. Sertçelik ayağı alçıdayken ve elektronik kelepçe olduğu halde nasıl yurt dışına kaçabildi?

5- Sertçelik’in yurtdışına kaçmasına yardım eden resmi ve sivil kişiler saptandı mı? Suç örgütü şüphelisinin firar etmesine yardım eden Emniyet görevlileri var mı?

6- Sertçelik’in firar etmeden önce kimlerle telefon irtibatı kurduğu araştırıldı mı?

7- Ayağına elektronik kelepçe takılıp ev hapsine alındığı 26 Ekim 2023’ten yurt dışına firar ettiği tarihe kadar 8 kez konutu terk ederek adli kontrol kararını ihlal ettiği iddiaları doğru mu? Bu iddialar araştırıldıysa nasıl bir sonuca ulaşıldı?

8- Sertçelik’in sık sık adli kontrol tedbirlerini ihlal ettiği iddialarına rağmen, neden yurtdışına kaçmasına engel olunacak önlemler alınmadı?

9- Tanık Koruma Kanunu’na göre kolluk görevlilerinin gizli tanık dinleme yetkisi bulunmuyor. Buna rağmen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler hangi gerekçe ile onunla irtibata geçti?

10- Sertçelik firar etmesiyla ilgili Tanık Koruma Dairesi Başkanlığı görevlileri hakkında bir soruşturma yürütüldü mü?

11- Tanık Koruma Kurulu’nun koruma kararı verdiği kişiler ile uygulanan tedbirler hakkında hazırlayacağı raporu, her yıl İçişleri ve Adalet bakanlıklarına sunması gerekiyor. Gizli tanık Sertçelik’in sık sık konutunu terk ederek adli kontrol kararını ihlal etmesi, bir lokantada ayaklarından vurulmasına rağmen raporda yer aldı mı?

KAMERASIZ ODA

12- Sertçelik’in Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nde nezarethanedeyken, gece yarısı kamerası olmayan bir odaya götürüldüğü iddiaları doğru mu? Doğru ise Sertçelik hangi gerekçe ile ve kim tarafından bulunduğu yerden alınarak kamerasız odaya götürüldü?

13- Bir polis müdürünün, Kaplan’dan 300 bin dolar rüşvet aldığı, bu olayın tespit edildiği, rüşvetle suçlanan polis müdürünün “Menzil’e (Menzil tarikatı) yardım topluyordum. Rüşvet değil, hayırlı bir iş için alınan paraydı’ şeklinde savunma yaptığı iddiaları doğru mu?

14- Emniyet teşkilatında tarikat-cemaat yapılanmaları olduğu, Kaplan suç örgütü soruşturmasını yürüten emniyet görevlileri arasında da tarikat ve cemaatlere mensup polisler olduğuna yönelik iddialar ile ilgili soruşturma yapıldı mı?

15- Kaplan’ın tutuklu bulunduğu cezaevinde verdiği ifadede eski bir emniyet müdürüne rüşvet olarak Rolex saat aldığını, saati emniyet müdürünün sevgilisi N.K.’ye teslim ettiğini söyledi. Saat faturasının halen Ankara Adliyesi Memur Suçları Bürosu’nda bulunan dosyaya gönderilmediği doğru mu?

16- Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürü Kerem Gökay Öner’in ifadesi neden Emniyet yerine Jandarma Terörle Mücadele Dairesi’nde alındı?

"EMNİYET VE YARGIYLA ÇIKAR İLİŞKİSİ VAR MI?"

CHP’li Kılınç, araştırma önergesinde organize suç örgütlerinin kişi ve toplum güvenliğini tehdit ettiğini, devlet kurumlarının yapısı üzerinde de olumsuz etkilere neden olduğunu öne sürdü. Kılınç şunları söyledi:

"Kaplan suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlar ve devam eden yargılama sürecinde elde edilen bilgiler, suç örgütü mensuplarının devletin emniyet ve yargı kurumlarındaki bazı görevliler ile çıkar ilişkisi içine girdiğini gösteriyor. Diğer yandan emniyet ve yargı kurumlarında tarikat ve cemaat yapılanması tartışmaları, siyasi gruplaşmalar, ekipler arası rekabet, çıkar amaçlı karşıtlıklar, organize suçlara karşı mücadelede önemli, önlenmesi zor yıkıcı zaaflar oluşturuyor.

Başta Kaplan silahlı suç örgütü olmak üzere, organize suç örgütlerinin emniyet ve yargı mensupları ile ilişkileri araştırılmalı. Devlet görevlilerinin organize suç örgütleri ile rüşvet ve diğer çıkar ilişkilerinin boyutu ortaya çıkarılmalı. Suç örgütlerinin devlet kurumlarına sızmalarının engellenmesi için alınması gereken tedbirler belirlenmeli. Devlet içindeki mafya, tarikat, cemaat yapılanmalarının ortaya çıkarılmalı ve mutlaka gereği devletçe yapılmalı."