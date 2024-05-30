Kripto varlıklara ilişkin düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

KOMİSYONDA NELER KONUŞULDU?

Teklifin tümü üzerinde söz alan CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, kanun teklifini olumlu karşıladıklarını ancak gecikmiş bir düzenleme olduğunu söyledi. Türeli, diğer yabancı ülkelerdeki gibi Blockchain Strateji Belgesi'nin hazırlanması gerektiğini kaydetti.



Öte yandan Türeli, Hazine ve Maliye Bakanlığına "Bu alanın vergilendirilmesi konusunda bakanlığın düşüncesi nedir?"; Merkez Bankasına "Kripto parayı ödemelerde kullanacak mıyız?"; MASAK'a ise "Şu ana kadar şüpheli işlem bildirimi sonucunda ilave bir işlem yapıldı mı?" sorularını yöneltti.

'TÜRKİYE GEÇ KALDI'

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç da geç kalmış bir kanun teklifi olduğunu belirterek, Thodex vakasında yaşanan mağduriyeti örnek vererek geç kalmanın bir açıklamasının olması gerektiğini söyledi.

Kur Korumalı Mevduat Hesabı'na da değinen Oluç, "Kamu açısından büyük kara delik, topluma faturası açısından büyük kara delik ama birileri de büyük paralar kazandılar kur korumalı mevduattan, değil mi? Demek ki burada da bu gecikmenin birilerine büyük getirisi olmuş." dedi.

Küçük yatırımcıların korunmadığını savunan Oluç, "Banka mevduatlarında bile belli bir limite kadar küçük yatırımcılara devlet garantisi vardır, burada yok. Niye yok?" diye sordu.

'VERGİLENDİRME ÜZERİNE MUTLAKA KONUŞMAMIZ GEREKİYOR'

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, kanun teklifini olumlu bulduklarını belirterek, "Fakat bu kanun teklifi önümüzdeki dönemde hızla desteklenecek diğer kanun teklifleriyle birleştirmeli. Neden? Çünkü bizim bu platformda piyasada hesap verebilirlik ve şeffaflık kriterini sağlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Kripto varlıkların "kara para aklama mekanizması" olarak görüldüğünü, bu durumun raporlarla sabit olduğunu kaydeden Özlale, bunun engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Gelir eşitsizliğini azaltmak için daha adil bir vergi sistemi olması gerektiğinin altını çizen Özlale, "Burada hiçbir şekilde vergilendirilmeyen ve oldukça iyi bir kazanç sağlayan bir platform var; o yüzden, bu kanun teklifinden hemen sonra bizim bunun vergilendirilmesinin üzerinde mutlaka konuşmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, düzenlemenin piyasaya ve yatırımcılara güven oluşturacağını söyleyerek, "Dünyada yapılan düzenlemelerde de aşağı yukarı bizdekine, yapılmaya çalışana benzer bir çerçevenin, ortak kanaatin oluştuğu anlaşılıyor." dedi.

Aksu, "Vergi kanunlarında değerleme, vergileme ölçüsü, istisna, indirim, vergiye ilişkin zorunlu alanların da bugün olmazsa yarın düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz." sözlerine yer verdi.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, kanun teklifinin tarihi bir adım olduğunu vurgulayarak, "Teklifte kripto varlıkların nasıl kategorize edileceğine dair bir şeyi göremiyoruz, muhtemelen bunlar sonraki aşamada gelecek." dedi.

Türkiye'deki yerleşik kişilerin yurt dışındaki platformlardan varlık alıp satabileceklerini belirten Temurci, "Yurt içinde faaliyet gösterdikleri bilinen 10 kripto varlık hizmet sağlayıcı firma içerisinde yabancı platformlar var mı?" diye sordu.

'ORTADA OYUN VAR KURAL YOK'

AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Thodex vakasında yaşanan mağduriyeti hatırlatarak, "2021 yılında Thodex vakasından sonra aşağı yukarı 2 milyar dolar uçmuş gitmiş. Şimdi biz bu yasal düzenlemeyi yapmakla iyi yapıyoruz. Niye? Burada bunu alıp satacak olan belli, dolayısıyla nasıl saklayacağı belli ve dolayısıyla devletin denetiminde." ifadelerini kullandı.

Kanun teklifinin bugünün şartlarında çıkması gerektiğini kaydeden Güneş, "Bir boşluk var. Bu boşluğu nasıl gidereceğiz biz? Ve biz, bu vatandaşa 'Kardeşim, bu kripto paraları alıp satmayın' desek, internet üzerinden, yurt dışından yine alıp satacak." dedi.

Güneş, "Yani bir nizama sokuyoruz. Ortada bir oyun var ama hiçbir kural yok; en azından birtakım kurallar getiriyoruz. Ama ileride de bizi bekleyen tehlikeleri bilmemiz gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 22 yıl sonunda Türkiye'nin adeta hem kara para cennetine hem de kolay para kazanma cennetine dönüştüğünü savunarak, "Dünyanın mafya liderleri 400 bin dolar karşılığında Türk pasaportunu alıyor. Mafyalar, suç örgütü liderleri Türkiye'yi adeta teslim almış durumda." dedi.

"Thodex'e 2 milyar veren o vatandaşlara ne olacak?" diye soran Ağbaba, bu düzenlemenin vatandaşa bir garanti vermediğini ileri sürdü.