Aydın'da AYDEM Elektirik A.Ş'nin araçlarıyla AKP'nin bayrakları asıldı

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın’a yapacağı ziyaret öncesi AKP bayrakları ve Erdoğan posterinin halktan hizmet bedeli alan Aydem Elektrik A.Ş'nin araçlarıyla asılduğunı söyledi. 

Son Güncelleme:
Aydın'da AYDEM Elektirik A.Ş'nin araçlarıyla AKP'nin bayrakları asıldı

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu Aydın’a yapacağı ziyaret öncesi tepki çeken bir olayı kamuoyu ile paylaştı.

Erdoğan’ın ziyareti öncesi Aydın, AKP bayrakları ve Erdoğan posterleri ile süslendi. Ancak dikkat çeken şey ise süslemelerin halktan hizmet bedeli alan Aydem Elektrik A.Ş. araçlarıyla yapılmasıydı. CHP'li Bülbül yaşanan bu olayı görüntüleriyle birlikte sosyal medya hesabından paylaştı.

"HALKTAN ALDIKLARI HİZMET BEDELİYLE AKP'YE HİZMET EDİYORLAR"

Bülbül paylaşımına ise şu notu düştü:

"Fatura biraz gecikince elektriği kesen Aydem’in araçları ve ekipleri; Erdoğan, Aydın’a gelecek diye sokaklara AKP bayrakları asıyor. Halktan aldıkları hizmet bedeliyle AKP’ye hizmet ediyorlar. Size yazıklar olsun! Aydınlı hemşehrilerim 14 Mayıs’ta size bunun hesabını soracak!"

Aydem Elektrik A.Ş araçlarıyla kente AKP bayrakları asıldı. Halktan aldıkları hizmet bedeliyle iktidara hizmet edildiği görülürken, bu durum vatandaşların tepkisini çekti.

Son Güncelleme:
İETT'nin başına Buğra Gökçe getirildi İETT'nin başına Buğra Gökçe getirildi
ATV'de beklenmedik gelişme.. İddialı dizinin adı değiştirildi ATV'de beklenmedik gelişme.. İddialı dizinin adı değiştirildi
TRT1'deki Teşkilat'ın başrolünden yeni proje! Herkesi ağlatacak TRT1'deki Teşkilat'ın başrolünden yeni proje! Herkesi ağlatacak
15 yıldır süren adalet mücadelesi... 20 işçinin hayatını kaybettiği patlamada ceza alanlar bile hapis yatmadı, duruşma yine ertelendi 20 işçinin hayatını kaybettiği patlamada ceza alanlar bile hapis yatmadı
ÇOK OKUNANLAR
Yapı Kredi'nin şubat ayı emekli promosyonu belli oldu Yapı Kredi'nin şubat ayı emekli promosyonu belli oldu
Gram altın yatırımcıları dikkat: Tüm senaryolar bir bir açıklandı Tüm senaryolar bir bir açıklandı
Cüneyt Özdemir ve Oğuzhan Uğur'un atışmasına Hayko Cepkin de girdi: 'Çakma nezaketli maval okuma' Cüneyt Özdemir ve Oğuzhan Uğur'un atışmasına Hayko Cepkin de girdi: 'Çakma nezaketli maval okuma'
Twitter kullanıcılarının oy tercihleri belli oldu: 76 bin kişilik ankette çarpıcı sonuç! Twitter kullanıcılarının oy tercihleri belli oldu: 76 bin kişilik ankette çarpıcı sonuç!
Kansere yakalanan Nagihan Karadere: Survivor benim hayatımı altüst etti Kansere yakalanan Nagihan Karadere: Survivor benim hayatımı altüst etti