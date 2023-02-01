Aydın'da AYDEM Elektirik A.Ş'nin araçlarıyla AKP'nin bayrakları asıldı

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu Aydın’a yapacağı ziyaret öncesi tepki çeken bir olayı kamuoyu ile paylaştı.

Erdoğan’ın ziyareti öncesi Aydın, AKP bayrakları ve Erdoğan posterleri ile süslendi. Ancak dikkat çeken şey ise süslemelerin halktan hizmet bedeli alan Aydem Elektrik A.Ş. araçlarıyla yapılmasıydı. CHP'li Bülbül yaşanan bu olayı görüntüleriyle birlikte sosyal medya hesabından paylaştı.

"HALKTAN ALDIKLARI HİZMET BEDELİYLE AKP'YE HİZMET EDİYORLAR"

Bülbül paylaşımına ise şu notu düştü:

"Fatura biraz gecikince elektriği kesen Aydem’in araçları ve ekipleri; Erdoğan, Aydın’a gelecek diye sokaklara AKP bayrakları asıyor. Halktan aldıkları hizmet bedeliyle AKP’ye hizmet ediyorlar. Size yazıklar olsun! Aydınlı hemşehrilerim 14 Mayıs’ta size bunun hesabını soracak!"

Aydem Elektrik A.Ş araçlarıyla kente AKP bayrakları asıldı. Halktan aldıkları hizmet bedeliyle iktidara hizmet edildiği görülürken, bu durum vatandaşların tepkisini çekti.