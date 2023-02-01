15 yıldır süren adalet mücadelesi... 20 işçinin hayatını kaybettiği patlamada ceza alanlar bile hapis yatmadı, duruşma yine ertelendi

İstanbul Esenler’de kaçak maytap atölyesinde 31 Ocak 2008’de meydana gelen ve 20 işçinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin ise yaralandığı patlamaya ilişkin davanın ikinci duruşması bugün Bakırköy 6’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

İŞÇİLER ANILDI: CEZA ALAN YETKİLİLER BİR GÜN BİLE HAPİS YATMADI

15 yıl boyunca adaletin yerine getirilmesi için mücadele eden Davutpaşalı Adalet Arayan Aileler’in ve avukatlarının hukuk mücadelesi devam ederken, acı olayın 15’inci yıl dönümünde patlamanın meydana geldiği Çiftehavuzlar Sokak’taki iş yeri önünde hayatını kaybeden işçiler karanfillerle anıldı.

Adalet arayan Davutpaşa Aileleri, temennilerinin davanın başka iş cinayetlerinin olmasını engelleyecek bir kararla sonuçlanması olduğunu belirterek, “Bütün sorumluların yargılanması için çalmadığımız kapı kalmadı ama sesimiz yeterince duyulmadı. Ceza alan yetkililer bir gün bile hapis yatmadı” dedi.

DAVA ERTELENDİ

Bakırköy 6’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 2 tutuksuz sanık, patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri, yaralananlar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya katılmayan sanık Rüstem Tekin hakkında zorla getirilme kararı çıkartan mahkeme, davayı 6 Haziran 2023’e erteledi.

BÜTÜN SORUMLULAR YARGILANSIN TALEBİ

Gerçek Gündem’in sorularını yanıtlayan davanın avukatı Berrin Demir, mahkeme heyetinin toplama heyet olduğunu belirterek, heyetin talepleri doğrultusunda karar vermediğini söyledi.

Demir, Anayasa Mahkemesi kararı çerçevesinde gerçek bir yargılama yapılarak bütün sorumluların mahkeme karşısına çıkmasını ve daha geniş kapsamlı yargılama yapılmasını talep ettiklerini vurguladı:

“Mahkeme heyeti asil heyet değildi yani toplama heyetti bu nedenle taleplerimiz konusunda karar vermedi. Bizim soruşturmanın genişletilmesiyle ilgili taleplerimiz oldu. Anayasa Mahkemesi kararının ruhunun uygulanabilmesi için de şu anda yaptıkları gibi bir yargılama değil, bütün sorumluların olası kasttan cezalandırılmasını talep ettik. Ancak dava bir dahaki celseye karar verilmek üzere ertelendi. 6 Haziran’da tekrar duruşmaya gideceğiz, 6 Haziran’a kadar da eksik olan hususlar tamamlanacak.”

“AİLELERLE BİRLİKTE 15 YILDIR ADALET MÜCADELESİ VERİYORUZ”

Davutpaşa Patlaması Davası avukatı Demir, dava süresince onlarca hâkim ve savcının değiştiğini belirterek, sorumluların ceza almaları için ailelerle birlikte 2008’den beri mücadele ettiklerini ifade etti. Demir, “Bu dava çok uzun yıllardır süregelen bir dava. Gerçek sorumluların yargılanması ve gerçek cezaları almaları için ailelerle birlikte 15 yıldır adalet mücadelesi veriyoruz. Gelinen noktada özellikle kamu görevlilerine verilen cezaların cezasızlık anlamına geldiği ve suçlarıyla orantılı olmadığından bahisle biz itirazlarımızı sunmuştuk” diye konuştu.

“ANAYASA MAHKEMESİ MÜCADELEMİZİ HAKLI BULDU”

Anayasa Mahkemesi’nin verilen itirazları yerinde gördüğünü belirten Demir, daha önce yerel mahkemede yapılan yargılamada gerçek suçluların tespit edilemediğini, etkin bir yargılama ve cezalandırma yapılamadığını söyledi. Demir, 15 yıldır verdikleri mücadelenin Anayasa Mahkemesince teyit edildiğini belirterek, yerel mahkemenin yeniden yargılama yapmasını sağlamaya çalıştıklarını ifade etti:

“Anayasa Mahkemesi de bizim itirazlarımı haklı buldu. Suçluların suçlarıyla orantılı cezalandırılmadığı, caydırıcılık ilkesinin çiğnendiği görüldü. Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 17’inci maddesindeki yaşam hakkı ihlalinin olduğu, yaşam hakkı ihlalinin de yeniden yargılama yapılarak verilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi yönünde karar verdi. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi bizim 15 yıllık mücadelemizi teyit etmiş ve bizi haklı bulmuş oldu."

NE OLMUŞTU?

31 Ocak 2008’de Davutpaşa’da meydana gelen patlama ve yangın sonucu 20 işçi hayatını kaybederken 115 kişi yaralanmıştı. Emek İş Hanı’nda kaçak bir maytap atölyesinde meydana gelen patlamada atölyenin sahibi de hayatını kaybetmişti.

Davutpaşa Patlaması’nın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Davutpaşalı Adalet Arayan Aileler ceza davası açılana kadar 35 hafta boyunca Taksim Tramvay Durağı’nda nöbet tuttu, on sanık hakkında dava açıldı.

Mahkeme 6,5 yıl süren yargılamasını 14 Temmuz 2014’te tamamlarken, bu süre boyunca Zeytinburnu Belediyesi yetkilileri ve bina sahiplerine çeşitli cezalar verildi. Yargıtay ise mahkemenin kararanı bozdu. Karara itiraz eden Davutpaşalı Adalet Arayan Aileler ve avukatları mahkemenin Yargıtay’dan önceki kararında direnmesini talep etti.

17 Ocak 2019’da Yargıtay kararından sonraki mahkeme süreci tamamlanırken, Zeytinburnu Belediyesi yetkilileri iş cinayetinden sorumlu bulunmasına rağmen verilen cezaların iki yılın altında olması ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı nedeniyle hapis cezası almadı.

Patlamada sorumluluğu bulunan kamu görevlilerine verilen cezaların ertelenmesi ve “yaşam hakkı ihlali” gerekçesiyle davayı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıyan Davutpaşalı Adalet Arayan Aileler ve avukatları, yıllarca süren Davutpaşa Davası’nda çıkan karara itiraz etti. AYM ise davayı 14 yıl sonra karara bağladı. Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre AYM “yaşam hakkının ihlal edildiğine” karar verdi. Kararın bir örneği yeniden yargılama yapılmak üzere Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. AYM, başvuruculara 1 milyon 200 bin TL tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

AYM’nin bozma kararından sonra, Davutpaşa Patlaması Davası’nın ilk duruşması 1 Kasım 2022’de görüldü. Bakırköy Adliyesi 6’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada AYM’nin yaşam hakkı ihlalini konu alan bozma kararından sonra önceki mahkemenin yeniden yargılama yapıp yapamayacağı ele alındı. Verilen ara kararda AYM tarafından hak ihlali kararı verilmiş olan yerel mahkeme kararında imzası olan hâkimin, AYM’den sonraki yargılamada yer alamayacağından hâkimin davadan çekilmesine, davanın Bakırköy Adliyesi 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem