İETT'nin başına Buğra Gökçe getirildi

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, İETT'nin başına getirildi.

Konuya ilişkin olarak Twitter hesabından açıklama yapan Gökçe "Başkanımız Sn. @ekrem_imamoglu’nun uygun görmesiyle ulaşımın bütünlüğü ilkesi içinde mevcut görevimle beraber asırlık çınarımız @ietttr'nin tarafımca yönetilmesi kararından büyük onur duyuyor, görevi devralacağım Sn. @alperbilgili

‘ye yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Gökçe şöyle devam etti:

"Yönetim modelimiz gereği yapılan değişiklikle Ulaşım Koordinasyon Grubu içerisinde @ietttr

ailesi hizmetlerine, geçmişine ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan, İstanbulluların hak ettiği yüksek nitelikle devam edecek, bizlere yeni gururlar yaşatacaktır.

Bu vesileyle beni arayan, başarı dileklerini ileten, kutlayan herkese teşekkür eder, saygı ve sevgilerimi sunarım."