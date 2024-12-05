Avrupa'dan Çok Sert 'Vize' Kararı! O Başvurular 'Hiçbir Koşulda' Kabul Edilmeyecek

Türkiye'den Avrupa'da akademik eğitim için yapılan başvurular dahi vize engeline takılırken, İtalya'dan sert bir karar geldi. İtalya'nın vize başvurularında yetkili iData, Türk öğrencilerin üç yıllık lisans ve yüksek lisans için yaptıkları vize başvurularının "hiçbir koşulda" kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Avrupa'dan Çok Sert 'Vize' Kararı! O Başvurular 'Hiçbir Koşulda' Kabul Edilmeyecek

Türkiye'nin uluslararası alanda itibarının sarsılmasıyla son yıllarda Avrupa Birliği ülkelerinin (AB) vize tutumu da sertleşti. Türk vatandaşları yurt dışına çıkmada büyük mağduriyet yaşarken, bu yıl sorun daha da büyüdü. Bilhassa AB ülkelerinde eğitim almak isteyen öğrencilerin yaşadığı sıkıntı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dahi taşındı, son olarak İtalya vize başvurusu için Türkiye'de resmi olarak yetkilendirilmiş iData'dan net bir açıklama geldi.

Avrupa'dan Çok Sert 'Vize' Kararı! O Başvurular 'Hiçbir Koşulda' Kabul Edilmeyecek - Resim : 1

AKADEMİK EĞİTİME VETO

Öğrencilerin kayıt tamamlama işleminin son günü olan 29 Kasım'da, iData'dan yapılan açıklamada, üç yıllık lisans ve yüksek lisans programları için vize başvurularının hiçbir koşulda kabul edilmeyeceği bildirildi. 2 Aralık Pazartesi gününden itibaren uygulanan kararlara göre; 3 yıllık lisans programları, yüksek lisans (master) programları, tek derslik üniversite dersleri, yıllık Erasmus programları ve AFAM (sanat ve müzik alanındaki programlar) için yapılan vize başvuruları reddedilecek.

Karara göre vize başvuruları kabul edilebilecek programlar yalnızca 1 yıllık yüksek lisans programları, çok yıllı doktora programları, dil kursları, foundation (hazırlık) programları ve 1 yıldan kısa süren Erasmus programları olacak.

Avrupa'dan Çok Sert 'Vize' Kararı! O Başvurular 'Hiçbir Koşulda' Kabul Edilmeyecek - Resim : 2

1 Ocak'ta Yürürlüğe Girecek: Türklere Kapılar Kapandı! Vize Krizi Büyüyor1 Ocak'ta Yürürlüğe Girecek: Türklere Kapılar Kapandı! Vize Krizi BüyüyorEkonomi
Vize Mağduru Türk Öğrencilerin Sayısı 900'ü Aştı: Yasal İşlem Süresi de İhlal EdiliyorVize Mağduru Türk Öğrencilerin Sayısı 900'ü Aştı: Yasal İşlem Süresi de İhlal EdiliyorEğitim

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Vize İtalya
Son Güncelleme:
TELE1 Programcısı Emre Kongar'dan Kötü Haber! TELE1 Programcısı Emre Kongar'dan Kötü Haber!
Meteoroloji'den 18 Kente Alarm! Sağanak Yağış ve Kar Vuracak Sağanak ve Kar Vuracak
Tiryakiler Dikkat! Bakanlık Uyardı: İşte Zehir Saçan 4 Çay Markası... İşte Zehir Saçan 4 Çay Markası...
Bursalı Ustaların Sırrı! Meğer Kabak Tatlısına Lezzet Katıyormuş Bursalı Ustaların Sırrı! Meğer Kabak Tatlısına Lezzet Katıyormuş