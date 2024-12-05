Avrupa'dan Çok Sert 'Vize' Kararı! O Başvurular 'Hiçbir Koşulda' Kabul Edilmeyecek

Türkiye'nin uluslararası alanda itibarının sarsılmasıyla son yıllarda Avrupa Birliği ülkelerinin (AB) vize tutumu da sertleşti. Türk vatandaşları yurt dışına çıkmada büyük mağduriyet yaşarken, bu yıl sorun daha da büyüdü. Bilhassa AB ülkelerinde eğitim almak isteyen öğrencilerin yaşadığı sıkıntı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dahi taşındı, son olarak İtalya vize başvurusu için Türkiye'de resmi olarak yetkilendirilmiş iData'dan net bir açıklama geldi.

AKADEMİK EĞİTİME VETO

Öğrencilerin kayıt tamamlama işleminin son günü olan 29 Kasım'da, iData'dan yapılan açıklamada, üç yıllık lisans ve yüksek lisans programları için vize başvurularının hiçbir koşulda kabul edilmeyeceği bildirildi. 2 Aralık Pazartesi gününden itibaren uygulanan kararlara göre; 3 yıllık lisans programları, yüksek lisans (master) programları, tek derslik üniversite dersleri, yıllık Erasmus programları ve AFAM (sanat ve müzik alanındaki programlar) için yapılan vize başvuruları reddedilecek.

Karara göre vize başvuruları kabul edilebilecek programlar yalnızca 1 yıllık yüksek lisans programları, çok yıllı doktora programları, dil kursları, foundation (hazırlık) programları ve 1 yıldan kısa süren Erasmus programları olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem